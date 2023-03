La iglesia de la Encarnación, en Bilbao, acogerá desde el 31 de marzo una nueva edición de Bas-Bilbao Arte Sacro

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival BAS-Bilbao Arte Sacro, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará una nueva edición del 31 de marzo al 4 de abril con cinco conciertos en la Iglesia de la Encarnación, bajo el título de 'Sonos mundi' (sonidos del mundo).

Según ha informado el Consistorio, la Sociedad Coral de Bilbao abrirá el viernes 31 de marzo un programa en el que la música coral será protagonista, y al que seguirán las actuaciones de Kingdom Choir (1 de abril), Voces suaves (2 de abril), Les Éléments (3 de abril) y Lux Kodex (4 de abril).

Todos los conciertos comenzarán a las 19.30 horas, y las entradas podrán adquirirse a partir del jueves 23 de marzo, a través de los canales habituales, a un precio de 8 euros.

De este modo, el viernes 31 de marzo la Sociedad Coral de Bilbao, con la soprano Ana Otxoa, el tenor Beñat Egiarte, los barítonos Julen García y Juan Laborería y el pianista Alberto Sáez Puente, y dirigida por Enrique Azurza, interpretará 'La Pasión de nuestro Señor Jesucristo', una obra compuesta por Valentín Mª Zubiaurre. El coro bilbaino llegará a la Iglesia de la Encarnación después de estrenar la obra en Roma.

El sábado 1 de abril, la música sacra Góspel volverá después de varios años a BAS de la mano del conjunto británico Kingdom Choir, el coro que en 2018 cantó en la boda Real del Reino Unido. Bajo la batuta de Karen Gibson, interpretarán un repertorio con temas como 'Total Praise', 'The Lord's Prayer', 'Chases', 'Amen Medley', 'Oh Happy Day', 'Real Love', 'Blinded', 'Lovely Day', 'Amazing Grace', 'African Medley', 'Aretha Medley', 'Golden', 'SISS', 'Lean on Me extended', 'Gospel Anthem', 'Fix You', 'Wonderful World' y 'Stand By Me'.

2 DE ABRIL, VOCES SUAVES

Por su parte, Voces Suaves dedicará su programa a la música sacra de Heinrich Schütz, uno de los compositores más reconocidos del ámbito germánico en el siglo XVII, y de sus contemporáneos Johann Hermann Schein y Samuel Scheidt. Será un concierto titulado 'Trauer und Trost' que contará con las sopranos Christina Boner y Cornelia Fahrion, el contralto Jan Thomer, los tenores Dan Dunkelblum y Andrés Montilla-Acurero, el bajo Jean-Christophe Groffe, el órgano de Aki Noda y la tiorba de Vincent Flückiger.

El 3 de abril, Les Éléments, uno de los principales protagonistas de la actividad coral en Francia y galardonado con premios como el Liliane Bettencourt de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia, viajará con su programa por diferentes culturas y épocas alrededor del Mediterráneo.

Bajo la dirección de Johël Suhubiette, y con el título de 'Méditerranée Sacrée', abordarán polifonías antiguas y modernas en hebreo, árabe, armenio, latín y griego antiguo, con obras de Salomone Rossi, Tomás Luis de Victoria, Zad Moultaka, Alexandros Markeas, Llibre Vermell de Montserrat, Carlo Gesualdo y Antonio Lotti.

Por último, el martes, 4 de abril, la agrupación local Lux Kodex, dirigida por Fernando Latorre, cerrará la edición de BAS 2023 con el concierto 'Canticum Canticorum', una polifonía basada en "El Cantar de los Cantares", del Antiguo testamento.

Las entradas se podrán adquirir a partir del jueves 23 de marzo en las taquillas del Teatro Arriaga, así como en su página web y en cajeros multiservicio de Kutxabank.