Ikerbasque abre una convocatoria internacional para ofrecer 10 contratos permanentes a investigadores

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, ha anunciado una nueva convocatoria internacional para ofrecer 10 contratos permanentes a investigadores con una destacada trayectoria científica.

En un comunicado, Ikerbasque ha señalado que las personas seleccionadas desarrollarán su labor en universidades y centros de investigación del País Vasco.

La convocatoria se dirige a investigadoras e investigadores de cualquier país y ámbito de conocimiento que cuenten con una trayectoria científica consolidada, acreditada mediante un mínimo de ocho años de experiencia postdoctoral.

Se valorará, entre otros elementos, que las personas candidatas hayan demostrado capacidad para liderar proyectos, o su historial en la captación de financiación para la investigación.

Las candidaturas deberán tramitarse de forma telemática a través de la página web de Ikerbasque -www.ikerbasque.net-, y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el jueves, 10 de septiembre.

Ikerbasque ha indicado que el programa busca reforzar la investigación en Euskadi combinando la captación de talento internacional con la consolidación del personal investigador que ya trabaja en Euskadi.

La convocatoria está abierta tanto a profesionales que desarrollan su actividad en otros países -incluidas personas de origen vasco que han continuado su carrera fuera- como a investigadoras e investigadores que ya forman parte del sistema científico vasco.

Además, Ikerbasque quiere impulsar especialmente la presencia de mujeres investigadoras, en coherencia con los objetivos establecidos en su plan de igualdad.

Actualmente, Ikerbasque cuenta con 417 investigadores procedentes de 35 países. En cuanto a las áreas de conocimiento, el 44% desarrolla su labor en ciencias experimentales, el 26% en ciencias médicas, el 16% en ingeniería y el 14% en ciencias sociales y humanidades.

Los investigadores de Ikerbasque han desarrollado parte de su trayectoria en instituciones internacionales de referencia, como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, el CNRS o el Max Planck.

En opinión del director científico de Ikerbasque, Fernando Cossio, la investigación es "uno de los principales motores para afrontar los retos de futuro de Euskadi". Con esta convocatoria, quiere seguir "atrayendo, repatriando y consolidando talento científico de primer nivel, así como elevar aún más la excelencia que demuestran cada día las investigadoras y los investigadores que forman parte de Ikerbasque".

"Depositar nuestra confianza, arriesgar por nuevos científicos y ofrecerles condiciones estables para desarrollar su talento y creatividad nos permitirá fortalecer el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación y generar un impacto creciente en la sociedad y en nuestra economía", han destacado desde Ikerbasque.