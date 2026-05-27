Imanol Arias, María Barranco, Carles Sans o Toni Acosta protagonizan la programación estival de Donostia Kultura

Archivo - María Barranco e Imanol Arias protagonizan 'Mejor no decirlo' - ENRIQUE CIDONCHA/DONOSTIA KULTURA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Imanol Arias, María Barranco, Toni Acosta, Carles Sans, Marta Hazas o Pablo Puyol son algunos de los artistas que protagonizarán la programación estival de Donostia Kultura, que cuenta con 27 espectáculos de pago programados de julio a septiembre en los teatros y casas de cultura de San Sebastián. En total serán 23 obras de teatro, dos conciertos, un espectáculo de danza y otro dirigido a público infantil.

Las entradas estarán a la venta a partir de las 11.30 horas del viernes en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal y en la web de Donostia Kultura. Además, los socios tendrán un descuento del 20% en algunos espectáculos (hasta el 30 de junio) y disfrutarán también de una preventa de 24 horas, a partir de las 11.30 horas del jueves.

Así, en el Teatro Victoria Eugenia se representarán 'Mejor no decirlo' (8 de julio), comedia protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, el espectáculo de danza 'Marie - Antoinette' (30 de julio) de Malandain Ballet Biarritz, o las obras teatrales 'Un matrimonio sin filtros (13 agosto), protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga, 'Asesinato en el Orient Express' (19 de agosto) con Juanjo Artero, Daniel González y Helena Font.

'La ternura' (26 de agosto), comedia de Alfredo Sanzol que obtuvo el Premio Max al Mejor Espectáculo Teatral en 2019 es otro de los montajes que podrá verse en el Victoria Eugenia, así como 'El imitador' (24 agosto) en el que el actor y cantante Julián Fontalvo interpreta a 70 artistas internacionales como Sting, Bob Marley, Da vid Bowie, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Amy Winehous e o Tina Turner, entre otros, imitando sus voces.

Por el escenario del Teatro Principal pasarán, entre otros, Toni Acosta con 'Una madre de película' (1 de julio), el excomponente de Tricicle Carles Sans con su espectáculo de despedida '¡Por fin me voy!' (9 julio), o la comedia dramática 'Un viaje sin retorno' (30 de julio), con Álex Gadea y Ana Ruiz.

Otra de las comedias de la programación para este verano, también en el Principal, son 'Menú cerrado' (5 de agosto), con Carlos Santos, Raúl Fernández de Pablo, y Nacho López; y 'Tigrea' (6 de agosto), con Andoni Agirregomezkorta y Oihana Maritorena.

Completa la oferta teatral de este escenario 'Asesinato para dos' (13 de agosto), musical homenaje a las películas de suspense en clave de humor protagonizado por Didac Flores y Mikel Herzog Jr; 'Nada' (17 de agosto), con Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero; 'Terol existe' (24 de agosto) el nuevo monólogo de Óscar Terol; 'Goteras' (3 de septiembre), con Fernando Albizu, Álvaro Quintana y Gloria Albalate; y 'Rigor mortis' (7 de septiembre) de Dorleta Urretabizakaia.

Donostia Kultura también ha anunciado este miércoles varios espectáculos que tendrán lugar en otoño e invierno: cinco conciertos (Bengo + Ilargi, Amorante, Garazi Esnaola, Sara Zozaya + Ke Lepo y Olaia Inziarte) y dos obras de teatro ('La mujer rota', protagonizada por Anabel Alonso, y 'Prohibido echarle cacahuetes al mono' de la mano de Salva Reina).