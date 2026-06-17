El impago medio del alquiler en Euskadi llega a 3.500 euros y el plazo medio para recuperar una vivienda es 7,6 meses

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El impago medio en los alquileres conflictivos en País Vasco alcanza los 3.500 euros, a los que se suma un plazo medio de 7,6 meses para recuperar una vivienda en caso de incidencia, según los datos registrados durante el primer cuatrimestre del año por Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).

Según SEAG, este escenario "sigue alimentando la preocupación de muchos propietarios en un mercado marcado por la escasez de oferta y las dificultades de acceso a la vivienda".

En este contexto, SEAG cerró el primer cuatrimestre con 2.840 contratos garantizados en el País Vasco, un 110,8% más que en el mismo periodo de 2025, cuando la compañía gestionaba 1.347 contratos.

Este incremento, según la Sociedad Española de Alquiler Garantizado, refleja "la creciente demanda de mecanismos de protección frente a situaciones de impago y otros conflictos asociados al arrendamiento".

La actividad de prevención también mantiene una tendencia al alza, ya que entre enero y abril la compañía realizó 1.061 estudios de solvencia en la comunidad, una herramienta cada vez más utilizada por propietarios y profesionales inmobiliarios para evaluar la capacidad de pago de los futuros inquilinos antes de formalizar un contrato.

Según SEAG, las principales causas de conflicto continúan siendo los impagos de renta, los daños en la vivienda, los retrasos en la devolución del inmueble y las discrepancias entre arrendador e inquilino sobre el estado de conservación de la propiedad.

Estas incidencias generan costes económicos y retrasos que condicionan la confianza de muchos propietarios, ha advertido SEAG, para destacar que el impago sigue siendo la principal problemática del alquiler en el País Vasco, que registra uno de los impactos económicos más elevados "derivados de la morosidad, con importes medios significativamente superiores a la media de gran parte del norte de España".