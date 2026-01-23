Imputados por prevaricación tres ediles del PNV de Getxo y varios técnicos municipales por el caso del palacete

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', de la calle San Nicolas 11 de Getxo (Bizkaia), ha considerado que existen indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo, según han informado fuentes de EH Bildu.

En un comunicado, la formación abertzale ha recordado que, ante los indicios de que en el derribo del palacete de Getxo se habían producido irregularidades, puso en conocimiento de la Fiscalía los indicios del delito.

"Fue la izquierda soberanista la que creyó necesario que se abriera una investigación y se investigaran los hechos hasta el final", ha subrayado, para afirmar que se va a mantener atenta y observará con atención cómo se desarrolla la investigación judicial.

Tras reafirmarse en el principio de "máxima ejemplaridad" en la gestión pública, la 'cero' corrupción, se ha comprometido a llegar "hasta el final" en la investigación de estos hechos.