Inaugurada la exposición de la 22 edición infantil y juvenil de Arte y DDHH de San Sebastián centrada en Palestina

Exposición de la 22 edición infantil y juvenil de Arte y DDHH de San Sebastián centrada en Palestina - DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición de la 22 edición Infantil y Juvenil de Arte y Derechos Humanos de San Sebastián, que este año dedica un espacio específico al conflicto en Palestina, puede visitarse desde este jueves en el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana.

Una vez más, desde el negociado de Derechos Humanos del Ayuntamiento donostiarra se ha organizado la muestra de este certamen al que se han presentado 1.400 dibujos de los más de 2.000 participantes de entre 6 y 18 años.

Tras observar y reflexionar sobre sus obras en torno a los conflictos armados actuales, desde el Consistorio han destacado la "reseñable cantidad de dibujos vinculados al conflicto que se vive en Palestina".

Por ello, este año se ha dedicado una de las paredes de la exposición a los dibujos relacionados con esta situación en concreto. Las obras se podrán ver en la sala de exposiciones del Teatro Victoria Eugenia hasta el 30 de abril, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La entrega de premios de esta 22 edición se celebrará el 26 de abril en el salón de Plenos de Ayuntamiento a las doce del mediodía.