El incendio de una empresa de reciclaje en el Puerto de Bilbao deja "importantes daños materiales"

Incendio en las instalaciones de PreZero en el Puerto de Bilbao - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de reciclaje PreZero, ubicada en el Puerto de Bilbao, en la que se ha producido un incendio durante la madrugada de este sábado, ha registrado "importantes daños materiales", aunque "no hay que lamentar daños personales", según ha informado la Autoridad Portuaria de Bilbao en un comunicado. Pasadas las 11.00 horas, se estaban llevando a cabo labores de extinción.

Según el Puerto, esta madrugada, por causas aún desconocidas, se ha producido un incendio en las instalaciones de la empresa PreZero en el Puerto de Bilbao, concretamente en el muelle AZ1.

Los servicios de emergencia, así como diez dotaciones de bomberos, han acudido al lugar, y han logrado controlar el incendio, y posteriormente desarrollan las labores de extinción.

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha destacado, asimismo, que se han producido "importantes daños materiales", pero "no hay que lamentar daños personales". Además, ha aclarado que las instalaciones afectadas, dedicadas al reciclaje de residuos, "no contienen mercancías peligrosas".