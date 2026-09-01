Un incendio en un polígono industrial de Amorebieta (Bizkaia) calcina cinco vehículos

Archivo - Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio ocurrido en una nave industrial (archivo) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco vehículos han resultado calcinados en un incendio declarado pasadas las cinco de la mañana de este martes en una empresa del polígono industrial Biarriz de Amorebieta (Bizkaia), en el que no se han producido víctimas. El fuego ha sido extinguido 50 minutos después de declararse.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el incendio se ha iniciado en el cuadro eléctrico de unos talleres.

Las llamas se han extendido hasta unos arbustos y el fuego se ha avivado, aunque los bomberos dezsplazados al lugar han logrado sofocarlo a las 5.45 horas.