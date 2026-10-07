Los incendios quemaron 300 hectáreas forestales en Álava durante este "difícil" verano

Archivo - Incendio registrado en una zona de Álava - CARLOS GONZÁLEZ-EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Iñaki Gurtubai, ha informado que los incendios han quemado en Álava un total de 300 hectáreas forestales durante este último "difícil" verano, con "casi un pequeño incendio cada día" en los pasados meses de julio y agosto.

Gurtubai ha ofrecido el balance respecto a los incendios forestales del pasado verano y las líneas de trabajo que consideran necesarias abordar para los próximos meses y años, a preguntas de su propio grupo juntero (PNV) durante el pleno de control de las Juntas Generales de Álava de este miércoles.

El presidente del Organismo Autónomo de los Bomberos Forales de Álava ha señalado que el territorio no había tenido un verano "tan difícil" en cuanto al peligro de incendios forestales en los últimos años, al acumularse poca precipitación con muy altas temperaturas, con olas de calor seguidas.

"En julio y en agosto, hemos tenido casi un incendio cada día", ha señalado, para aclarar que han sido pequeños incendios que, en muchas ocasiones, se han conseguido extinguir, a excepción de los "grandes y graves" fuegos en Galarreta, Heredia y Llantero, que, para extinguirlos, se necesitó de "algunos días y ayuda externa", para poner en marcha todos los recursos forales en estas extinciones.

Ante esta nueva situación, que se prevé se repita en veranos próximos, Gurtubai ha pedido "cuidar nuestros bosques y montes entre todos, sobre todo en invierno", para indicar que la Diputación tiene que realizar un esfuerzo en este sentido y apelar a los ayuntamientos a "realizar también su trabajo".

PREVENIR

En este sentido, ha calificado de "muy importantes" las brigadas contratadas por el Departamento Foral de Agricultura y que trabajan sobre el terreno de octubre a junio, de cara a "prevenir los incendios".

Tras asegurar que la Diputación hará un "esfuerzo" para contar con más efectivos de bomberos y "trabajar bien" los convenios con otros servicios de extinción, ha augurado que, "climatológicamente, el año que viene la situación no irá a mejor".