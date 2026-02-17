Los incentivos fiscales al cine, artes escénicas y música en vivo en Gipuzkoa alcanzan 23 millones en 2025, 19 más

Eider Mendoza e Itziar Agirre. - DIPUTACIÓN

Los incentivos fiscales destinados al sector cinematográfico y artes escénicas y música en vivo en Gipuzkoa alcanzaron el pasado año los 23 millones de euros, lo que supone un incremento de 19 millones de euros respecto al año anterior.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, se han reunido este martes con distintos agentes del sector para compartir impresiones en torno a la evolución de la industria cinematográfica y artes escénicas y música en vivo tras mejorar en 2024 el régimen de deducciones para el fomento de la cultura.

En un comunicado, Mendoza ha explicado que el objetivo de este encuentro ha sido "dialogar y compartir impresiones sobre la evolución de estos incentivos y su impacto en la industria desde el punto de vista de profesionalización, creación de empleo en el territorio e impulso de la producción audiovisual, teatral y musical en euskara".

Mendoza ha recordado que los incentivos fiscales en materia de cultura buscan "consolidar el sector audiovisual y cultural y garantizar la competitividad a largo plazo, fortalecer toda la cadena de valor, de la actividad cultural, y hacer de Gipuzkoa un territorio con oportunidades para proyectos y personas que quieran desarrollarse o emprender profesionalmente en el ámbito cultural y en las industrias creativas".

La diputada general de Gipuzkoa ha destacado que "estos incentivos son una contribución importante en esa labor" y "los audiovisuales, las artes escénicas y la música son fundamentales para el territorio y el país", porque "la cultura, la razón, la visión crítica, la tolerancia son sin duda elementos imprescindibles para que la democracia siga bien arraigada en nuestra tierra".

"En total en 2024 se llevaron a cabo 19 producciones audiovisuales y 39 obras y espectáculos musicales en vivo en 2024", ha indicado. Además, ha explicado que, según los datos de la Hacienda foral, "en 2024 el sector generó 1.623 empleos más que el año anterior al pasar de 1.416 contratos directos en 2023 a 3.039 en 2024".

En lo que respecta al sector audiovisual y artes escénicas y espectáculos musicales en vivo, en la actualidad, "Gipuzkoa cuenta actualmente con 668 actividades económicas dedicadas a este ámbito".

Por otro lado, ha señalado que, entre 2023 y 2024, el crecimiento en la creación de empresas "ha sido del 6,8% en la industria del cinematográfica y del 9% en el caso de las artes escénicas".

La diputada ha afirmado que "se trata de unos datos positivos para Gipuzkoa, sobre todo si tenemos en cuenta estos incentivos son de reciente implantación". Asimismo, ha subrayado que "es pronto para valorar su efectividad real".

En este contexto ha instado a "aprovechar el momento y la oportunidad que brinda el actual régimen tributario de Gipuzkoa que cuenta con la autorización europea para el periodo 2024-2028, para avanzar en su consolidación, atraer nuevo talento e impulsar la cultura emprendedora en el sector".

Por otra parte, ha insistido en "la importancia de seguir apostando por la producción en euskara como vía para fomentar su uso y proyectarlo internacionalmente". Por último, la diputada ha trasladado los agentes que han participado en el encuentro el interés de la Hacienda foral por "completar la evaluación realizada hasta ahora, con los datos del impuesto sobre Sociedades e IRPF, con otras variables que permitan obtener una visión más integral de estas medidas para el territorio".

Las deducciones contempladas en la norma foral para las producciones audiovisuales varían entre el 50% y el 60% dependiendo del gasto realizado en Euskadi. En el caso de las obras en euskara se desgravaría un 10% más que en las obras de carácter general, pudiendo llegar así a alcanzar el 70% de deducción. La deducción máxima aplicable en cualquiera de las situaciones es de 10 millones por película y de tres millones por capítulo, en el caso de las series.

En lo que respecta a las artes escénicas y musicales la Hacienda foral guipuzcoana introduce en su nueva normativa una deducción general del 30% para producciones de espectáculos en vivo, que asciende al 40% para producciones en euskara. La base de esta deducción está constituida por los costes directos de carácter artístico, técnico y de promoción y la deducción máxima será de un millón por contribuyente. En esta línea, al menos el 50% de los beneficios de estas obras se tendrán que destinar a la reinversión de nuevos espectáculos en vivo, en un plazo de cuatro años.