La industria alimentaria apuesta por Expo FoodTech 2026 para acelerar la competitividad del sector

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

F4F-Expo FoodTech 2026, la feria tecnológica y de innovación para la industria alimentaria, ha reunido en su Consejo Asesor a las principales firmas del sector alimentario y tecnológico para sentar las bases de su próxima edición, que tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo de 2026 en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).

Según han informado los organizadores, esta sexta edición busca acelerar la productividad de la industria de la alimentación y bebidas a través de la automatización y digitalización de sus plantas de producción. Un año más, el BEC se convertirá en epicentro de la innovación alimentaria reuniendo el mayor ecosistema FoodTech de Europa.

En palabras del viceconsejero de Alimentación y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, Raúl Pérez Iratxeta, Expo Foodtech es una "comunidad, un hub de conocimiento que reúne a empresas, administración y centros tecnológicos, que nace desde Bilbao y que cuenta con una enorme ambición". Ha destacado también el propósito del evento que ha definido como "una manera humilde de plantear un cambio de modelo alimentario para el futuro a nivel global".

En un contexto donde la eficiencia y la productividad son claves para la competitividad del sector, más de 8.000 profesionales de la industria alimentaria acudirán a Expo FoodTech para descubrir soluciones tecnológicas de IA, analítica de datos, robótica, ciberseguridad, y automatización y de procesado de alimentos, que les ayuden a optimizar los procesos y mejorar la producción y distribución de alimentos.

AUTOMATIZACIÓN

En este sentido, Javier Dueñas, CEO de Campofrío y presidente de F4F-Expo Foodtech, ha señalado que "la productividad y automatización deben estar en el centro del debate" para lograr un modelo industrial resiliente y sostenible.

Por ello, la feria prepara su sexta edición con el foco puesto en los retos demográficos y de talento, de sostenibilidad y geopolíticos que se abren a corto plazo y que están exponiendo a la industria alimentaria a la necesidad de eficientar sus procesos para mantenerse competitiva y asegurar el suministro alimentario en el futuro.

Por su parte, la directora de Industria Agroalimentaria de ICEX, María Naranjo, ha señalado que "F4F aspira a convertirse en un evento de referencia internacional en innovación y tendencias para la industria agroalimentaria". "Para ello, hemos transformado la propuesta de valor para atraer a ponentes e inversores internacionales y fijar la agenda de trabajo de todo el ecosistema", ha agregado.

F4F-Expo Foodtech acogerá un año más el Food 4 Future World Summit, el mayor congreso europeo sobre innovación alimentaria, que contará con la participación de más de 300 expertos internacionales. Los avances vinculados a la IA, el relevo generacional y el reto del talento que afronta la industria, la innovación en proteínas alternativas, o estrategias para construir mensajes y marcas que lleguen a un consumidor cada vez más informado y preocupado por su salud alimentaria, serán algunos de los desafíos que se abordarán en el congreso.

También servirá de plataforma para presentar casos de éxito y las últimas tendencias que están transformando la forma de producir alimentos, como la automatización en el procesado de alimentos, la logística inteligente y la implementación de soluciones sostenibles en la industria alimentaria.

PACKAGING Y LOGÍSTICA ALIMENTARIA

Un año más, Expo FoodTech se celebrará de forma simultánea con Pick&Pack for Food Industry 2026, la única feria en España especializada en soluciones de packaging y logística para la industria alimentaria, y que pondrá énfasis en las últimas soluciones en packaging y logística alimentaria: desde materiales sostenibles e inteligentes para los envases hasta la implementación de tecnologías como la robótica, visión e inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro para una mayor trazabilidad, reducción de costes operativos y optimización de los flujos logísticos en centros de producción y distribución.

Organizado por NEBEXT y AZTI, F4F-Expo Foodtech cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia, el Gobierno Vasco, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del ICEX, así como de otras organizaciones y patronales del sector.