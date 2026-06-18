La industria marítima vasca cierra 2025 con una facturación superior a 3.460 millones, un 5% más que el año anterior

El clúster Foro Marítimo Vasco (FMV) celebra en Pasaia (Gipuzkoa) su Asamblea General - FMV

SAN SEBASTIÁN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria marítima vasca, pese a las incertidumbres geopolíticas y al contexto de "ralentización" económica global, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 3.460 millones, lo que supone un aumento del 5% respecto al año anterior. El 65% de las empresas ha incrementado su facturación y el 61% espera seguir haciéndolo a lo largo de 2026.

El clúster Foro Marítimo Vasco (FMV) ha celebrado este jueves en Pasaia (Gipuzkoa) su Asamblea General junto a más de 90 representantes industriales e institucionales. Durante la jornada se ha puesto de relieve el "momento positivo" que está atravesando la industria marítima vasca, impulsado por la diversidad de proyectos, su tecnología puntera y el trabajo diario de sus más de 150 entidades asociadas.

Los puertos de Bilbao y Pasaia, junto con una red de puertos secundarios, impulsan el comercio exterior, la pesca, la náutica y el turismo costero. La flota bajo control vasco, compuesta por 243 buques de diversa tipología, genera una facturación que ronda los 600 millones de euros y emplea de forma directa a 2.850 personas, con una creciente apuesta por la sostenibilidad.

El sector se completa con astilleros especializados en buques de alta tecnología con una cartera conjunta que ha generado una facturación superior a 1.100 millones de euros en el periodo 2020-2024, "una industria innovadora de embarcaciones cero emisiones y un liderazgo destacado en la cadena de suministro de la eólica marina", han destacado desde FMV.

Además, Euskadi se posiciona como polo tecnológico en ámbitos como la propulsión alternativa, la gestión energética y la digitalización marina. En conjunto, este ecosistema supera los 3.465 millones de facturación, exporta el 70% de su producción y genera más de 14.000 empleos directos y representa alrededor del 4% del PIB vasco.

Según Sarai Blanc, directora del Foro Marítimo Vasco, "pese a la inestabilidad internacional, los datos de 2025 reflejan que la industria marítima vasca crece y espera seguir creciendo en los próximos años traccionada por el crecimiento de sectores cliente de alto valor añadido y por los objetivos ambientales internacionales".

Además, ha apuntado que el sector azul "está en plena transformación" y la industria vasca "tiene las capacidades necesarias para desarrollar y exportar soluciones y productos de vanguardia para el mercado internacional".

Por su parte, el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, ha señalado que desde el Gobierno Vasco van a seguir acompañando al sector con el Plan de Industria y sus estrategias como "campamentos base" y, según ha dicho, "lo estamos haciendo ya apoyando la innovación y el desarrollo tecnológico, la internacionalización, favoreciendo la transición ecológica y digital, reforzando la formación y la generación de talento y lo estamos haciendo también trabajando por el arraigo industrial y por la consolidación de proyectos estratégicos que generan riqueza y empleo en nuestro territorio".

La Asamblea General de FMV se celebra en un momento creciente interés político por la industria naval y marítima tras la reciente adopción de la Estrategia Industrial Marítima Europea, en la que Europa reconoce el sector naval y marítimo como "pilares esenciales de su autonomía estrategia, instando a reforzar las capacidades de fabricación marítimas y el liderazgo tecnológico en nichos donde la industria vasca es referente".

En este contexto, la Asamblea se ha centrado en analizar la estrategia sectorial a todos los niveles con Dario Bazargan, de la DG Industria de la Comisión Europea, Alberto Ruiz, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria, Ixone Soroa, directora de Pesca, y Andoitz Korta, viceconsejero de Promoción Industrial, ambos de Gobierno Vasco.

Por otro lado, Santiago Bardal, CEO de Balenciaga Shipyards, Izaskun Goñi, presidenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Iñaki Arbulu, CEO del Grupo Arbulu, e Ignacio Pantojo, responsable del Departamento de Eólica Flotante de Iberdrola, han analizado el mercado desde sus respectivas áreas de experiencia.

El Foro Marítimo Vasco es el clúster de industrias marítimas de Euskadi compuesto por más de 150 entidades asociadas. La industria marítima en Euskadi reinvierte el 7% de la facturación del ejercicio 2025 en I+D+i. Además de dar empleo directo a más de 14.000 personas y tener un peso equivalente al 4% en el PIB vasco, el ecosistema de industria marítima integrado en el Foro Marítimo Vasco alcanza una facturación superior a 3.600 millones de euros anuales en actividades marítimas.