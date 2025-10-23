Ingresa en la cárcel de Basauri un integrante de una banda itinerante en Europa especializada en robar viviendas

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años de edad, integrante de una banda organizada itinerante especializada en robos de viviendas que operaba en Europa, ha ingresado en la prisión vizcaína de Basauri tras ser detenido la pasada semana en Portugalete después de ser sorprendido robando en un inmueble de la localidad.

Sobre las 15.40 horas del pasado día 15, una llamada al servicio de emergencias 112 solicitó la presencia policial urgente en el barrio Zona Nueva de Portugalete, ya que una persona tenía retenido a un hombre al que había descubierto dentro de su vivienda.

El morador de la vivienda, al volver a su domicilio, había encontrado en su interior a dos hombres desconocidos a los que, inicialmente, intentó retener en su interior cerrando la puerta mientras solicitaba presencia policial. Como la puerta no cerraba correctamente al presentar signos de haber sido forzada, los ladrones consiguieron escapar.

No obstante, les siguió e incluso llegó a ser agredido por uno de ellos, aunque consiguió retenerle hasta la llegada de los ertzainas, mientras que el otro consiguió huir.

Ante estos hechos, se procedió a la detención del agresor acusado de robo con fuerza en domicilio, daños y lesiones. Este portaba entre sus pertenencias unas ganzúas y, previamente, se había desprendido de un trozo de plástico, una parte idéntica del que se encontró posteriormente en el interior del domicilio.

El detenido cuenta con antecedentes, por robos con fuerza y robo con banda organizada en otros países europeos. Las investigaciones han determinado la pertenencia del arrestado a un grupo criminal procedente de Europa, especializado en el robo en el interior de viviendas.

Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en el Centro penitenciario de Bizkaia, en Basauri. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para la identificación del cómplice o cómplices que consiguieron huir.