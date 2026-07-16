Ingresa en prisión por el robo en Irun (Gipuzkoa) de una cadena de oro a un viandante

Ingresa en prisión por el robo en Irun (Gipuzkoa) una cadena de oro a un viandante - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión provisional por el robo de una cadena de oro a un viandante cometido en la Avenida de Navarra del municipio guipuzcoano de Irun, según ha informado el Ayuntamiento.

La Policía Local de Irun detuvo el pasado domingo al presunto autor de este robo con violencia. Los hechos ocurrieron cuando un hombre sufrió el robo de una cadena de oro tras ser abordado por dos individuos.

Tras recibir el aviso, varias patrullas iniciaron de inmediato la búsqueda de las personas sospechosas a partir de la descripción facilitada por la víctima y por los testigos.

Uno de los presuntos autores fue localizado pocos minutos después en las inmediaciones del lugar de los hechos, y fue detenido como presunto responsable del robo con violencia. Una vez finalizadas las diligencias judiciales y puesto el detenido a disposición del Juzgado de Guardia, la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión provisional.

Durante la actuación, la Policía Local hizo uso del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), herramienta a la que recientemente ha tenido acceso, lo que permitió comprobar los antecedentes judiciales del detenido.

"Esta información resultó determinante para acreditar que concurrían los criterios de multirreincidencia y proceder conforme a lo establecido legalmente", han señalado desde el Consistorio irundarra.

La Policía Local de Irun ha destacado la importancia de la "rápida comunicación de los hechos por parte de la ciudadanía y la coordinación entre las patrullas, factores que resultaron determinantes para el esclarecimiento del delito y la puesta a disposición judicial del presunto autor".