Ingresan en prisión dos hombres por tráfico de drogas, en posesión de 33 kilogramos de hachís y uno de cocaína

Material incautado a los dos detenidos por tráfico de drogas en Santurtzi y Abanto-Zierbena. - ERTZAINTZA

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 47 y 51 años de edad, han ingresado en prisión tras ser detenidos en Santurtzi y Abanto-Zierbena (Bizkaia) por un delito de tráfico de drogas, tras encontrar en los registros llevados a cabo en sus domicilios más de 40.000 euros en metálico, 33 kilogramos de hachís y uno de cocaína. Además, en el momento de la detención los implicados portaban un kilogramo de sulfato de anfetamina (speed) y 1.000 euros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La investigación comenzó a principios de julio de 2025 cuando el Grupo de drogas de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao y el Grupo de Sestao detectó que un hombre, de 51 años de edad, y con antecedentes por tráfico de drogas, podría estar dedicándose de nuevo a dicha actividad delictiva.

Durante meses, los ertzainas realizaron un seguimiento del sospechoso, y comprobaron que se desplazaba en sus vehículos principalmente por Bizkaia. En sus desplazamientos, era habitual que el investigado quedara con otras personas en aparcamientos, locales sin actividad aparente, cafeterías u otros vehículos en los que presuntamente se realizaba la transacción de las sustancias estupefacientes.

En la tarde de este pasado martes el vehículo del implicado fue localizado en un aparcamiento de un supermercado de Santurtzi, lugar hasta el que acudió un segundo vehículo y aparcó a su lado.

El sospechoso entró en el segundo automóvil y poco después salió e introdujo un paquete en el maletero de su vehículo. Los agentes de la Ertzaintza se dirigieron hasta el sospechoso mientras que otros recursos siguieron al segundo vehículo.

El presunto traficante había introducido en el maletero un paquete de alrededor de un kilo de sulfato de anfetamina (speed) que estaba refrigerado. Antes estos hechos, se procedió a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas.

El vehículo del segundo implicado fue interceptado minutos después en el barrio El Casal de Abanto-Zierbena. En un registro realizado a su conductor, un hombre, de 47 años de edad, se incautaron 1.000 euros por lo que también fue detenido acusado de un delito de tráfico de drogas.

Posteriormente, la Ertzaintza tras obtener la autorización judicial pertinente, procedió al registro de dos viviendas vinculadas a los arrestados, una en Barakaldo y la otra en Abanto-Zierbena, así como del vehículo de uno de ellos.

En la vivienda registrada en Barakaldo se incautaron 19.900 euros, alrededor de un kilo de cocaína y tres kilos de hachís, además de dispositivos electrónicos y efectos para el pesaje y embalado de las sustancias.

Por otro lado, en la vivienda de Abanto-Zierbena se aprehendieron mas de 30 kilos de hachís, 20.450 euros, teléfonos móviles, documentación y dos placas de matrícula alemanas. Finalmente, en el interior del vehículo se encontraron 170 gramos de hachís un teléfono móvil, y una tarjeta SIM.

Los detenidos han sido puestos este jueves a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.