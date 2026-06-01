La iniciativa foral 'Ongizatearen Plaza' visita Pasaia (Gipuzkoa) los próximos días 4 y 5 de junio - DFG

SAN SEBASTIÁN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa foral 'Ongizatearen Plaza' visita Pasaia (Gipuzkoa) los próximos días 4 y 5 de junio para ofrecer un espacio abierto de diálogo y de escucha en torno a la longevidad, la autonomía y la prevención de la fragilidad, las vivencias intergeneracionales en torno al mar, la igualdad y el feminismo, el uso de las pantallas, el bienestar de la juventud y la alimentación saludable.

Así, la plaza de la lonja de Pasai San Pedro acogerá este innovador espacio organizado por la Diputación Foral, dando lugar a coloquios, mesas redondas y actividades en torno al bienestar integral, en horario de mañana y tarde, sobre temas fundamentales para que toda persona pueda "estar bien y sentirse bien" en la vida.

"'Ongizatearen Plaza' es un espacio abierto de diálogo y de escucha sobre el bienestar integral", ha explicado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, quien ha querido animar a los pasaitarras a acercarse y participar en las actividades organizadas.

Se trata de una plaza abierta organizada con la colaboración de diversas asociaciones y agentes locales, así como del Ayuntamiento pasaitarra. Serán actividades pensadas para todas las edades, con propuestas diversas como encuentros con personas expertas, dinámicas comunitarias y actividades culturales en un ambiente cercano y acogedor.

El jueves arrancará a las 10.00 horas de la mano del preparador físico Iñigo Vicens, conductor del programa de televisión Adinberri, con una sesión dedicada al ejercicio físico y la alimentación dirigida a las personas mayores. En el mismo espacio, Naia Ros ofrecerá un taller de estimulación cognitiva en el que también participará la experta en mindfulness Raquel Rodríguez. Esa misma mañana, a partir de las 11.30 horas, tendrá lugar un diálogo en torno a la autonomía y prevención en la vejez.

El jueves, a las 17.00 horas, en el coloquio 'Lo que el mar nos da y nos quita', se compartirán vivencias y realidades ligadas al mar, reuniendo diferentes generaciones y perspectivas. A continuación tendrá lugar el cine fórum 'Mi cuerpo, mi decisión'. En colaboración con IKUSKA, la Muestra Internacional de Cortometrajes de la Bahía de Pasaia, Ainhoa Urgoitia presentará el documental 'Orain zer?' y tras la proyección habrá un debate.

También, de la mano de la asociación Altxa, se ha organizado una charla sobre el uso responsable y saludable de los móviles y las tecnologías digitales, especialmente dirigida a padres y madres. Para terminar, habrá un 'pintxopote' amenizado con las habaneras del coro Arando Txiki.