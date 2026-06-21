La iniciativa solidaria de Gordexola recauda 12.153 euros para Acambi y su apoyo a personas con cáncer de mama

Archivo - Imagen del reto solidario del vizcaíno Javier Abaurrea a favor de Acambi en 2021 - JAVIER ABAURREA - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El evento solidario organizado por el vizcaíno Javier Abaurrea el pasado mes de mayo en Gordexola (Bizkaia) logró recaudar 12.153,14 euros para la Asociación de cáncer de mama y/o ginecológico de Bizkaia, Acambi y ya se eleva a más de 65.000 euros el dinero conseguido con sus iniciativas, desde 2021, para seguir apoyando a las personas afectadas por el cáncer de mama.

Gordexola acogió el 29, 30 y 31 de mayo este nuevo evento solidario a beneficio de la Asociación de cáncer de mama y/o ginecológico de Bizkaia, Acambi. Abaurrea inició en 2021 estos retos solidarios en apoyo de esta asociación, después de que a su mujer le detectaran en 2020 un cáncer de mama.

Ese primer año, Abaurrea estuvo andando durante 16 horas sin parar por los montes de Gordexola, en 2022 subió y bajó el monte Ilso de esta localidad vizcaína durante 15 horas ininterrumpidas y en 2023 recorrió los municipios de Enkarterri durante 31 horas por las "31 horas de quimioterapia y radioterapia" que recibió su mujer Karmele para curar su enfermedad.

Estos retos han ido acompañados en cada edición con diversas actividades solidarias que se han desarrollado en la localidad de Gordexola para recaudar fondos a favor de Acambi. Precisamente, en 2024, 2025 y este mismo año, los actos se han centrado en desarrollar diversas actividades para todos los públicos.

En esta última edición, se lograron recaudar 12.153,14 euros, que ya han sido entregados a Acambi por parte de Javier Abaurrea, de manera que la cifra que ha recaudado hasta la fecha se eleva a más de 65.000 euro destinados a la lucha contra el cáncer de mama y "al apoyo de quienes lo afrontan cada día".

Acambi ha agradecido a Javier Abaurrea, al pueblo de Gordexola y a todas las personas que han hecho posible este evento solidario y ha destacado su "implicación y generosidad"

"Este reto sigue dejando una huella extraordinaria: desde sus inicios ha logrado recaudar más de 65.000 euros destinados a la lucha contra el cáncer de mama y al apoyo de quienes lo afrontan cada día. Gracias por demostrar que, cuando una comunidad se une por una causa, puede lograr cosas extraordinarias", han subrayado desde Acambi.