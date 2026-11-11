Inquilinos protagonizan algunas de las movilizaciones de la huelga general "masiva", según LAB

Los inquilinos de Los Ochos de Erandio se manifiestan en la jornada de huelga general de este miércoles. - LAB

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha destacado la "respuesta masiva" de los trabajadores a la convocatoria de huelga general de este miércoles, así como el "protagonismo" de los inquilinos en las movilizaciones. Entre ellos, los de la zona de Los Ochos de Erandio, que han realizado una marcha desde ese municipio hasta Bilbao.

En un comunicado, el sindicato ha valorado que "miles de trabajadores y trabajadoras vascas han secundado el llamamiento a vaciar los centros de trabajo y llenar las calles".

Así, ha explicado, el seguimiento de la huelga está siendo "muy amplio" en Euskadi y Navarra, superior al registrado en el conjunto del Estado. Según ha indicado, en el sector industrial es "masivo", en los servicios públicos la incidencia "es muy alta", especialmente en Educación y ayuntamientos, y el transporte urbano "se está viendo notablemente afectado".

Por lo que respecta a las movilizaciones, el sindicato ha señalado que, a medida que avanza la mañana, cientos de inquilinos organizados con LAB en conflictos sindicales por el derecho a la vivienda se están situando "entre los principales protagonistas de la jornada" para reclamar que "se termine el negocio" de la vivienda y que se "expulse a los fondos buitre de Euskal Herria".

En San Sebastián, LAB ha organizado un desayuno con los inquilinos de Benta-Berri, desde donde se ha convocado una movilización. Por su parte, los inquilinos de Los Ochos de Erandio han realizado una marcha a pie hacia Bilbao y han sido recibidos por la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, en el puente de Deusto.

En Pamplona los afectados por el fondo Testa/Blackstone han partido de sus barrios para reunirse en Labrit y en Vitoria han protestado junto a las oficinas de Adania.

LAB ha reivindicado que "la huelga general debe servir para dar pasos firmes y estructurales en la dirección de garantizar el derecho a la vivienda", que se ha convertido en "el principal motivo de empobrecimiento y precarización" de los trabajadores, porque "la especulación incrementa el injusto reparto de la riqueza, al tiempo que ahonda en las brechas sociales".

El sindicato ha recordado que la de este miércoles es la quinta huelga que se convoca en Euskadi y Navarra desde 2020 y se ha felicitado de que, "una vez más, la respuesta está siendo contundente".