Insausti afirma, ante las convocatorias de blocus, que "a las calles de Donostia no va a volver la violencia"

Jon Insausti, alcalde donostiarra. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha remarcado, ante las convocatorias de plataformas como blocus llamando a altercados en distintas ciudades del Estado, que "a las calles de Donostia no va a volver la violencia". "Aquí no vamos a permitir que nadie imponga sus ideas y mucho menos de la mano de la extrema derecha", ha recalcado.

En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, Insausti se ha referido a los altercados violentos vividos este pasado lunes en las calles de Bilbao y ha señalado que ya ha hablado con el alcalde, Juan Mari Aburto, para trasladarle la "solidaridad de los donostiarras".

En esa línea, se ha referido a las movilizaciones de plataformas como Blocus que "están llamando a altercados en diferentes capitales europeas y también ha aparecido el nombre de Donostia-San Sebastián". Ante estas convocatorias, ha remarcado que "a las calles de Donostia no va a volver la violencia".

"Los donostiarras no vamos a permitir que la violencia vuelva" a las calles de San Sebastián, ha insistido el alcalde, quien ha considerado que "la defensa de una idea, ideología, a través de la violencia la deslegitima totalmente". "La defensa de las ideas a través de la violencia no es válida. Eso aquí lo hemos vivido por desgracia y no hace falta quemar contenedores, romper escaparates para la defensa de una idea", ha subrayado.

De este modo, Insausti ha incidido en que "ha sido mucho lo que hemos ganado en convivencia durante estos años, hemos trabajado mucho para que así sea y lo que no vamos a permitir es dar pasos hacia atrás en este aspecto".

El alcalde ha advertido de que "Donostia va a combatir cualquier tipo de ideología o de movilización de los extremos, tanto de izquierda como de derecha, tanto aquello que viene de la extrema derecha de la mano del fascismo o el totalitarismo que puede acompañar también a la extrema izquierda".

"Vamos a proteger la convivencia y no va a volver la violencia a las calles, eso sí me gustaría dejarlo claro. Creo que es importante la contundencia en este tipo de mensajes ante este tipo de situaciones. Ningún paso atrás", ha sostenido el alcalde.

"PREPARADOS Y PREVENIDOS"

Jon Insausti ha asegurado que la Guardia Municipal, junto con la Ertzaintza, están "trabajando intensamente para estar preparados y prevenidos por lo que pueda ocurrir" porque, según ha dicho, "hay distintas convocatorias, distintas ciudades y todavía con certeza no sabemos lo que puede ocurrir, si Donostia va a ser una plaza o no de los fines de semana que viene".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de estar "alerta y prevenidos para que situaciones que se han vivido en otras ciudades no se vivan aquí". "Ese no es el modelo que reclaman los donostiarras y sabemos que para defender una idea no hace falta llevarla al extremo, sin duda", ha concluido.