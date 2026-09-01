Insausti confía en que no haya "conflicto, ni altercados" en las manifestaciones de este miércoles por Ceuta

San Sebastián impulsa la promoción de Illarra y la construcción de un parque en San Bartolomé - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha confiado en que "no haya conflicto, ni altercados" en las dos manifestaciones convocadas para este miércoles, una por el colectivo autodenominado 'Vascos Constitucionalistas' en apoyo a Ceuta y otra bajo el lema 'Paremos los pies al racismo' de Sare Antifaxista.

Ambas movilizaciones están previstas a las 20.00 horas junto al Palacio Consistorial donostiarra. En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti, preguntado por estas movilizaciones, ha reivindicado "ni buenismos, ni populismos" y ha opinado que "la gran mayoría de los donostiarras" no estarán ni en una, ni en otra.

El alcalde ha señalado que no comparte "la inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta, pero tampoco "las maneras en las que el PP está llamando a las movilizaciones". "No me gustaría que hubiera conflicto, ni altercados", ha subrayado.