Insausti dice que, si el Gobierno Vasco cree bueno publicar el origen de los detenidos, "San Sebastián va a estar ahí"

Jon Insausti, alcalde de San Sebastián. - EUROPA PRESS

BILBO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha afirmado este lunes que, si el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco cree que es bueno publicar el origen de las personas detenidos para mejorar la seguridad de los municipios y las ciudades, "San Sebastián va a estar ahí".

Insausti ha confirmado así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, que el Ayuntamiento de San Sebastián va a publicar el origen de las personas detenidas en la ciudad, al igual que el Departamento de Seguridad, pero no así los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

"En Euskadi le toca al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco definir las políticas de seguridad, y si creen que publicar la información del origen de los detenidos es bueno para lograr una sociedad, comunidad, ciudad o pueblo más seguro, San Sebastián va a estar ahí, y si eso afianza y refuerza el modelo de la policía vasca, San Sebastián va a estar ahí", ha insistido.

Así, el alcalde de la capital guipuzcoana ha considerado que "la transparencia" a la hora de informar sobre el origen de las personas detenidas "desactiva muchos discursos que puede ser populistas o demagogos".

"Hemos conocido, por ejemplo, bandas organizadas que llegan desde Kosovo para robar en viviendas. El origen es importante cuando muestra una tipificación del delito. También hemos conocido bandas organizadas latinas, y en ese caso también el origen también mostraba algo", ha explicado.

Asimismo, en su opinión, conocer el origen de los detenidos también puede ser "importante" para hacer un trabajo "preventivo" a través de la "coordinación interinstitucional" y que los delitos no se produzcan y "mejorar los datos de seguridad".

VIVIENDA

Por otro lado, Jon Insausti ha destacado que no va a entrar "en los viejos juegos de la política" y que "las alianzas son imprescindibles" para hacer frente a las preocupaciones que tienen los ciudadanos y responder a los retos que tiene San Sebastián, por lo que ha asegurado que irá "de la mano" del consejero de Vivienda, Denis Itxaso.

Insausti se ha referido así al desencuentro de la pasada semana entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, tras anunciar el primero 400 alojamientos dotacionales en el barrio de Riberas de Loiola junto al propio Insausti, mientras que al día siguiente Itxaso realizaba una propuesta de 200.

"Ruido y luego nada. Yo no voy a entrar en los viejos juegos de la política. Las alianzas son imprescindibles para afrontar las preocupaciones que tienen los ciudadanos y responder a los retos que tiene San Sebastián, y, en este caso, la alianza con el Departamento de Vivienda es fundamental sí o sí", ha asegurado.

El alcalde de San Sebastián ha señalado que "cuatro manos construyen más que dos" y que, "desde el primer hasta el último día" va a ir de la mano, junto al consejero de Vivienda, para hacer frente a este reto que tenemos en la ciudad".

"Como alcalde, me comprometo ante los donostiarras a no entrar en entrar en ese ruido, y voy a dejar de lado los partidismos porque quiero demasiado a esta ciudad como para entrar en esas cosas", ha concluido.