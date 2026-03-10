Insausti pide convocar el Consejo del taxi y dice que la "única competencia" municipal al respecto es regular el tráfico

Ayuntamiento de San Sebastián pone en marcha cinco actuaciones que "coserán y cohesionarán" barrios de la ciudad - AYUNTAMIENTO

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha instado a convocar el Consejo del taxi para abordar la situación del sector tras el desembarco de la plataforma Uber en la ciudad y ha señalado que el Consistorio donostiarra está "regulando el tráfico, como hace siempre", porque esa es su "única competencia" en esta materia.

Preguntado por la movilización convocada por los taxistas vascos para el próximo 26 de marzo en San Sebastián contra el "intrusismo" de plataformas como Uber, Insausti ha señalado que el Gobierno municipal mantiene una "comunicación fluida" con el sector.

Según han indicado, la pasada semana se reunieron con Uber también para "saber cuáles son sus motivaciones e intenciones" en la ciudad. A su juicio, es "importante escuchar al propio sector del taxi y también a Uber" y "conocer los pareceres y las decisiones que ambas partes quieren tomar, para también tomar la mejor decisión posible" desde el Ayuntamiento.

En todo caso, ha afirmado que desde el Ayuntamiento lo que están haciendo, en este caso y como hacen "siempre", es "regular" el tráfico, que es "la única competencia que tenemos actualmente", para que los vehículos de Uber "respeten los carriles en los que pueden operar", es decir, que no circulen por los carriles bus que usan también los taxis; para que "no hagan ciertos giros que los taxis sí pueden hacer", y para que no usen las paradas de taxi.

"Esa es la única competencia que actualmente tiene este Ayuntamiento sobre la mesa, y la está empleando y ejerciendo y también se le transmitió y se le trasladó a Uber la semana pasada", ha incidido, para añadir que la plataforma está "acatando" esas normas de tráfico que se le trasladaron desde el Consistorio.

Por otro lado, Insausti ha pedido que se convoque el Consejo del Taxi, tarea que corresponde a la Diputación foral de Gipuzkoa, para que las instituciones ahí representadas y el sector aborden, "con toda seguridad jurídica o con todos los parámetros jurídicos", qué pueden hacer y qué quieren hacer "en el futuro".

A su juicio, es en ese foro donde se puede llevar a cabo "una mejor reflexión" y tener "una visión de 360 grados sobre esta cuestión".