La Inspección de Trabajo de Euskadi alerta a más de 3.000 empresas de riesgos laborales derivados de las olas de calor

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BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo de Euskadi ha enviado comunicaciones a 3.063 empresas vascas para advertir sobre los riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras derivados de las olas de calor y de las altas temperaturas que se vienen registrando en Euskadi los últimos días.

Esta actuación forma parte del Plan Estival 2026, impulsado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, con el objetivo de prevenir enfermedades y accidentes laborales asociados a la exposición a temperaturas extremas.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco asegura que, con la llegada del verano, aumentan los riesgos laborales vinculados a la exposición prolongada al calor, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos de trabajo con elevadas temperaturas.

"Estas condiciones incrementan el estrés térmico y pueden provocar consecuencias graves para la salud, desde golpes de calor y deshidratación hasta, en situaciones extremas, la muerte", advierte.

Según avisa, el incremento de estos riesgos está estrechamente relacionado con la intensificación del cambio climático, cuyos efectos son ya perceptibles tanto a escala global como en Euskadi, con un mayor número de olas de calor y con mayor frecuencia.

Ante esta realidad, la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco desarrolla desde 2022 un plan de choque al inicio de cada periodo estival, basado en el envío masivo de comunicaciones preventivas a empresas potencialmente expuestas a estos riesgos.

POR TERRITORIOS

En esta edición, las comunicaciones electrónicas se envían a 551 empresas de Álava, 1.576 de Bizkaia y 936 de Gipuzkoa. En ellas se recuerda a las empresas su obligación legal de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, se subraya la necesidad de evaluar específicamente los riesgos derivados de condiciones termohigrométricas extremas y de planificar medidas adecuadas de prevención y protección. Entre estas medidas, se incluyen la reorganización de horarios para evitar las horas de mayor exposición, el refuerzo de pausas y descansos, la disponibilidad de agua potable, la habilitación de zonas de sombra o refrigeradas y la vigilancia específica de personas especialmente vulnerables.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo recuerda también que Osalan pone a disposición de empresas y personas trabajadoras materiales específicos sobre estrés térmico, incluyendo recomendaciones prácticas y recursos divulgativos para prevenir los efectos del calor en el entorno laboral. (https://www.osalan.euskadi.eus/estres-termico-recomendacione...)

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, afirma que "la prevención no es una opción, es una obligación ética, social y legal". "Defender empleo de calidad significa garantizar trabajo seguro, digno y decente en cualquier circunstancia, también frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos y frecuentes", añade.

En palabras de Torres, "ninguna persona debería perder la vida por ganarse la vida". "Ese principio guía nuestra acción política y también la labor de la Inspección de Trabajo. Queremos empresas competitivas, pero siempre compatibles con la protección efectiva de la salud y la vida de quienes trabajan", manifiesta.

INFRACCIONES GRAVES O MUY GRAVES

Las comunicaciones recuerdan igualmente que el incumplimiento del deber de protección frente a estos riesgos puede constituir infracciones graves o muy graves en materia de seguridad y salud laboral. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de entre 2.451 y 49.180 euros en los casos graves, y de entre 49.181 y 983.736 euros en los muy graves.

Con esta campaña, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con una cultura preventiva sólida y con un mercado laboral basado en la calidad del empleo, la dignidad del trabajo y la protección integral de las personas trabajadoras.