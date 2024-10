Las instituciones activarán en las próximas semanas un proceso de "diálogo sosegado" sobre el Guggenheim de Urdaibai

Bengoetxea llama a abandonar la "confrontación" y EH Bildu dice que el proyecto "fomenta la turistificación" y tiene riesgos ambientales

VITORIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha anunciado que las instituciones pondrán en marcha en las próximas semanas un proceso de "escucha y diálogo sosegado" en torno al proyecto para la revitalización de la comarca de Urdaibai (Bizkaia), en el que se contempla, entre otras medidas, la creación de una nueva sede del museo Guggenheim en esta zona.

Bengoetxea ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una interpelación de EH Bildu en torno al proyecto Guggenheim de Urdaibai.

La parlamentaria Oihana Etxebarrieta ha advertido de que EH Bildu no comparte este proyecto "ni en la forma ni en el fondo", dado que "fomentará un modelo de turistificación y no ofrece garantías desde el punto de vista ecológico".

A su vez, ha denunciado que un proyecto de este tipo "nos encamina hacia un modelo cultural terciarizado", y que se trata de una intervención realizada a través de "la imposición y un modelo de gobernanza vertical".

En su respuesta, la consejera ha reiterado que una de las prioridades del Gobierno Vasco y de las instituciones de Bizkaia es "establecer un modelo de desarrollo y garantizar un futuro socioeconómico para la comarca de Busturialdea-Urdabai".

"Es por ello que, más allá del proyecto de ampliación del museo Guggenheim, para responder de forma más global y profunda a los retos y necesidades de Busturialdea, el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y los 20 ayuntamientos de la comarca van a trabajar conjuntamente para desarrollar un plan de actuación que contribuya a la tan necesaria revitalización de esa comarca", ha añadido.

Ibone Bengoetxea ha afirmado que aunque la ampliación del Guggenheim como "elemento tractor" es una de las medidas contempladas en dicho plan, "no será la única", puesto que se impulsarán otras iniciativas destinadas a generar empleo y actividad económica en la comarca.

"MUCHO POR HACER"

Por ese motivo, ha lamentado que el debate en torno a nuevo Guggenheim se está desarrollando "sin haberse debatido el alcance del proyecto". En este sentido, ha llamado a acabar con la "confrontación" y a abrir cauces para la "escucha" y el intercambio de ideas y propuestas.

La consejera ha explicado que un grupo de trabajo interinstitucional está trabajando en el diseño de "un proceso de escucha y diálogo" que se presentará y pondrá en marcha "en las próximas semanas", con el fin de abrir "un amplio proceso para la escucha y el debate sosegado".

Además, ha advertido de que "todavía queda mucho por hacer" para poder "garantizar la viabilidad de este proyecto". "Si no se descontaminan los suelos, si no se cambia la calificación del suelo industrial, si no se modelan algunas actividades, el proyecto no va a ser viable", ha subrayado.