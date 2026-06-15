Instituciones vascas impulsan la campaña 'Beldur Barik, gau eta egun' para unas fiestas sin agresiones machistas

Las instituciones vascas colaboran un año más en la campaña de prevención de las agresiones machistas en espacios festivos - GAIZKA UCEDA-GOBIERNO VASCO

VITORIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Emakunde, Eudel y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han presentado la campaña 'Beldur Barik, gau eta egun', dirigida a prevenir las agresiones machistas y fomentar un ambiente de respeto, libertad y seguridad las 24 horas del día en las fiestas de las localidades vascas.

La presentación de la iniciativa, que se ha llevado a cabo en el palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, contado con la participación de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta; el diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de Álava, Iñaki Gurtubai; la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Nerea Isasi; la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Trinidad L. Vicente; y la presidenta de Eudel, Esther Apraiz.

Las instituciones vascas colaboran un año más en la campaña de prevención de las agresiones machistas en espacios festivos, según han informado los promotores de la iniciativa en un comunicado.

Elgarresta ha subrayado que las entidades públicas han de "asumir la responsabilidad de construir espacios libres y seguros durante las fiestas para garantizar el respeto hacia todas las personas".

En esta ocasión, el lema de la campaña 'Beldur Barik, gau eta egun' quiere incidir en que las agresiones no solo se pueden producir durante la noche, sino en cualquier momento del día. Elgarresta ha insistido en que "no vamos a tolerar actitudes machistas ni de noche ni de día". "La violencia machista está latente aún en nuestra sociedad las 24 horas del día, manifestándose en sus diferentes formas: violencia simbólica, psicológica, física", ha añadido.

Emakunde ha actualizado los materiales de la campaña que se han distribuido en todos los ayuntamientos vascos. Por una parte, la guía Beldur Barik ofrece herramientas para ayudar a identificar y combatir las agresiones machistas en entornos festivos. Como complemento a esta publicación, se ha realizado un decálogo con consejos y recursos a los que acudir en caso de presenciar o ser víctima de una agresión machista.

NADA JUSTIFICA LAS AGRESIONES

Elgarresta ha agradecido el esfuerzo de muchos ayuntamientos en fomentar espacios festivos seguros. "En muchas localidades se han dado avances importantes de sensibilización, pero debemos seguir insistiendo en que nada, ni la fiesta ni el alcohol, justifica una agresión machista", ha manifestado.

La presidenta de Eudel, por su parte, ha destacado que los ayuntamientos trabajan durante el año para diseñar unas fiestas seguras, igualitarias y libres de violencia contra las mujeres, en coordinación con comparsas, hostelería y el movimiento feminista.

Asimismo, ha llamado a la ciudadanía a "no mirar hacia otro lado" ante cualquier agresión y a actuar con responsabilidad y compromiso colectivo. "Si las fiestas se viven las 24 horas, la igualdad también", ha subrayado.

El diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de Álava, Iñaki Gurtubai, ha asegurado que el lema de este verano es "una llamada a construir unas fiestas seguras en todo momento, desde el primer acto del día hasta el último de la noche". En este sentido, ha explicado que las fiestas "deben ser espacios seguros para las mujeres, espacios en libertad".