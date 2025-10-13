Intenta entrar a robar en la habitación de un hotel de San Sebastián tras descolgarse desde la azotea hasta una terraza

SAN SEBASTIÁN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza ha detenido este pasado domingo a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza mediante escalo. El arrestado accedió al tejado de un hotel de San Sebsatián y desde allí, descendió por la fachada a la terraza de una habitación, donde fue sorprendido cuando intentaba acceder a su interior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las tres de la tarde, un particular informó a una patrulla en funciones de protección ciudadana de que acababa de ver a un individuo caminando por la azotea de un hotel, ubicado en el barrio donostiarra del Antiguo. Seguidamente, se había descolgado desde la citada zona del tejado del inmueble para acceder al balcón de una de las habitaciones.

La dotación policial se dirigió al lugar y vio que el hombre saltaba, en ese momento, la valla que separaba las terrazas de dos habitaciones contiguas. El individuo se percató de la presencia policial en la calle, agachándose rápidamente, para tratar de ocultarse de la patrulla.

Los agentes, con la colaboración del personal del hotel, accedieron a la habitación donde se encontraba el implicado, y le localizaron apoyado en la barandilla de la terraza mirando hacia la vía pública en actitud de disimulo.

Además, el hombre indicó que una persona de la recepción le había dejado la llave de la habitación y permitido su acceso a la misma. Una vez verificado que no disponía de ninguna llave y que la citada habitación estaba a nombre de otro cliente, se procedió a su detención por un delito de robo con fuerza.

Al parecer, el arrestado, de 28 años, que cuenta con antecedentes, principalmente por hechos contra la propiedad, allanamientos, amenazas y coacciones, habría entrado por la puerta del hotel y subido hasta la última planta donde, a través de una trampilla, se alcanzaba la azotea del establecimiento. En la mañana de este lunes, una vez finalizadas las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición judicial.