Intervalos nubosos de mañana y despejado por la tarde este viernes en Euskadi

Archivo - Intervalos nubosos sobre Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi intervalos nubosos en la mitad norte y puede llover de forma dispersa durante la primera mitad del día, especialmente de madrugada y primeras horas de la mañana.

A lo largo de la tarde la nubosidad irá a menos. En la mitad sur los cielos estarán poco nubosos durante gran parte del día.

El viento soplará de componente norte flojo a moderado y ambiente fresco, aunque las temperaturas máximas pueden subir 1 ó 2 ºC respecto a las del jueves.