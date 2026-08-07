Intervenidos más de 10.600 euros sin declarar y potenciadores sexuales en el Puerto de Bilbao

Dinero y medicamentos intervenidos - GUARDIA CIVIL

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dependencia funcional de Aduanas de la Guardia Civil ha intervenido este viernes en el Puerto de Bilbao más de 10.600 euros en efectivo sin declarar y potenciadores sexuales sin justificación médica durante una inspección fiscal llevada a cabo en el Puerto de Bilbao.

Según ha informado el cuerpo policial, tras el hallazgo, se han tramitado las correspondientes infracciones por vulnerar la normativa sobre movimientos de medios de pago y por la tenencia de medicamentos sin la preceptiva justificación médica.