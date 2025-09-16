Intoxicadas por humo tres personas al declararse un incendio en una vivienda en Bilbao

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido asistidas por personal de una ambulancia, por inhalación de humo, al declararse un incendio en un sexto piso de un edificio de viviendas de diez alturas ubicado en el número 3 de la calle La Salve, en Bilbao.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las seis de esta tarde y al lugar se han desplazado dotaciones de bomberos y ambulancias, en previsión de que hubiera heridos.

Los bomberos han procedido a desalojar a los vecinos del edificio, de los cuales tres han sufrido inhalación de humo, por lo que han precisado asistencia sanitaria.