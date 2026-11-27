Cementerio de La Pilastra en Zambrana - GOGORA

VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los restos de al menos 17 víctimas de la represión franquista permanecen bajo una capa de hormigón en una fosa común del cementerio de Zambrana (Álava), según ha revelado una investigación encargada por el instituto Gogora al historiador Javier Gómez Calvo, profesor de la Universidad de Valladolid y especialista en violencia política.

El historiador ha presentado este viernes las principales conclusiones del estudio en una charla organizada por el Ayuntamiento de Zambrana, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora y La Pilastra, asociación para la memoria y la cultura democrática.

Esta investigación ha permitido, por primera vez, esclarecer y determinar en su totalidad los nombres de las 31 personas asesinadas en el término municipal de Zambrana entre 1936 y 1937, reconstruyendo su procedencia, sus trayectorias vitales y las circunstancias de su muerte, según ha informado La Pilastra en un comunicado.

Esas víctimas, además de otros tres vecinos de la localidad asesinados en otros municipios, serán homenajeadas en un acto que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en la propia localidad alavesa, y en el que se inaugurará un espacio para su recuerdo y homenaje.

El estudio revela que las víctimas procedían de localidades alavesas, riojanas y burgalesas. La investigación ha permitido recuperar nombres e historias personales que durante décadas permanecieron incompletas o habían caído en el olvido.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo ha sido la documentación sobre el lugar de enterramiento de muchas de estas personas: el estudio establece con certeza documental que 17 víctimas fueron enterradas en el cementerio de Zambrana y nunca fueron exhumadas, según las evidencias disponibles.

Las reformas realizadas en 1997, que incluyeron el hormigonado de gran parte de la superficie del camposanto y la construcción de nichos, habrían cubierto el terreno en el que fueron inhumadas estas personas.

Por el contrario, el informe señala que no existe evidencia documental suficiente para determinar el paradero de otras siete víctimas cuya presencia en Zambrana procede principalmente de testimonios orales. Tampoco se conoce el destino final de algunos de los restos de personas detenidas en el municipio y asesinadas posteriormente en otros lugares.

VÍCTIMAS IDENTIFICADAS

Uno de los principales logros del estudio ha sido la identificación del paradero de nueve víctimas: Godofredo Colina Moro, médico republicano de Añastro; Patricio Dorronsoro Martínez de Estívariz, Manuel Ibisate Martínez de Apellániz y Bernardino López Hernando, vecinos de Maeztu vinculados al movimiento libertario; Francisco Jáuregui, enfermero del Asilo de Las Nieves de Vitoria-Gasteiz; Esteban Mañeru Cuéllar; Anselmo Pérez García; Bonifacio Ramos Ruiz, militante socialista de Vitoria; y José Rodríguez García, vecino de Labastida.

Para ello, Gómez Calvo ha cruzado registros civiles con documentación militar, judicial y eclesiástica, además de testimonios y fotografías de la época. El trabajo también ha permitido reconstruir las trayectorias vitales de esas personas. La mayoría estaban vinculadas a organizaciones de izquierdas, con una destacada presencia de militantes anarquistas, republicanos y socialistas.

Dado que la evidencia documental apunta a que la mayoría de las víctimas continúan enterradas en el cementerio de Zambrana, este espacio constituye uno de los principales lugares de memoria vinculados a la represión franquista en Álava. En torno a una veintena de las víctimas fueron asesinadas en el paraje conocido como La Pilastra, cuyo nombre toma como referencia la asociación memorialista.

Otros seis vecinos de Elciego asesinados en Zambrana el 16 de octubre de 1936 fueron exhumados por sus familiares en marzo de 1979 para darles una sepultura digna.