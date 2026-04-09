Investigadas dos personas por el incendio forestal provocado en Ea (Bizkaia) al quemar cable para para obtener cobre

Zona de inicio del incendio en Ea (Bizkaia) - IREKIA

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga a dos personas en relación al incendio forestal provocado durante al mañana de este jueves en el municipio vizcaíno de Ea al quemar cable para obtener cobre, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El aviso sobre el incendio ha sido recibido en el número "112" de SOS Deiak a las 11.56 horas de este mediodía. Las primeras informaciones apuntaban a un fuego entre las rocas de la costa del municipio de Ea y una zona de monte bajo que comenzaba a extenderse monte arriba hacia el barrio de Natxitua.

Patrullas de la Ertzain-etxea de Gernika se han dirigido hacia el lugar, junto con recursos de Bomberos de Bizkaia, además de retenes forestales. Personal técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha movilizado el helicóptero para el apoyo en la extinción de incendios.

Al tiempo que se trataba de evaluar la importancia del alcance del fuego originado, patrullas de la Ertzaintza tenían conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, del posible origen provocado del incendio, en concreto por parte de dos personas, un hombre y una mujer, que habrían llegado al lugar en un vehículo con la intención de quemar cierta cantidad de cable que habían transportado hasta allí para obtener metal de cobre. Al parecer, los presuntos autores no han podido controlar la quema, la cual se ha extendido al terreno forestal.

Un guarda forestal ha localizado a uno de los presuntos implicados, que ha sido identificado por la Ertzaintza, un joven de 19 años, que portaba una mochila con evidencias y materiales para cortar cable. El varón presentaba restos de hollín.

Seguidamente, los equipos de extinción también han localizado a la mujer, de 51 años, que ha sido trasladada en un todo terreno hasta un punto de encuentro con la Ertzaintza.

Los agentes han localizado también en un aparcamiento el coche supuestamente utilizado por las dos personas y en la zona cercana al origen del incendio otras evidencias que forman parte de la investigación de estos hechos. Las diligencias abiertas incluyen los presuntos delitos de incendio por imprudencia, un delito contra el medioambiente y también el de sustracción de cable.

A las ocho de la tarde continuaban los últimos trabajos en la zona del incendio por parte de los efectivos desplegados en la zona.