Investigado tras huir en coche de una pelea en Vitoria-Gasteiz sin carné de conducir

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 17:45
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VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección de atestados de Tráfico de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz investiga a un varón de 42 años por conducir un vehículo tras huir de una pelea en la vía pública careciendo del permiso por una resolución judicial.

La Guardia Urbana ha informado que los hechos ocurrieron poco más tarde de las 17.00 horas en la calle Landaberde. El investigado se vio implicado en una pelea y abandonó el lugar en un turismo. Al ser identificado se comprobó que un juzgado le había retirado el carnet de conducir.

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