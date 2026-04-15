Investigado un joven por dos agresiones sexuales a mujeres cometidas en octubre en Amorebieta (Bizkaia)

La Guardia Civil investiga dos agresiones sexuales en Amorebieta - GUARDIA CIVIL

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a un joven como presunto autor de dos agresiones sexuales "sin acceso carnal" a sendas mujeres, ocurridas durante un evento celebrado el pasado mes octubre de 2025 en Amorebieta (Bizkaia).

Según ha informado el instituto armado, la actuación se inició tras la denuncia presentada por una mujer en el puesto de la Guardia Civil de Medina de Pomar (Burgos), población en la que residía. Esta aseguró que había sido víctima de una agresión sexual durante un evento celebrado en la localidad vizcaína de Amorebieta.

La UOPJ de la Comandancia de Bizkaia, que asumió la investigación, localizó a una segunda víctima, residente en Pamplona, por hechos de similares características, quien formalizó también la denuncia.

Según las declaraciones, los hechos consistieron en "un beso no consentido" y en otro intento de agresión "en el que el investigado habría llegado a emplear fuerza para retener a la víctima, sin consumar el acto". Los agentes lograron identificar al presunto autor, que coincidía con la descripción aportada por las denunciantes.

A mediados de febrero de este año, se procedió a la investigación del supuesto autor de los hechos, y se enviaron las diligencias instruidas al Juzgado de Guardia de Durango.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de denunciar este tipo de conductas "para su investigación y persecución", así como para la protección de las víctimas.