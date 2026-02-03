Investigadores de la EHU descubren que un hongo que reside en el cuerpo humano añade agresividad al melanoma

Eduardo Pelegri, Aitor Rementeria, Oier Rodriguez, Nahia Cazalis eta Andoni Ramirez; eta beheko aldean, Aitziber Antoran, Leire Aparicio, Lucia Abio eta Leire Martin, componentes del Grupo de investigación MicrobiomicsEHU - EGOI MARKAIDA/EHU

SAN SEBASTIÁN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo MicrobiomicsEHU de la Universidad del País Vasco (EHU) ha descubierto que un hongo que reside en el cuerpo humano añade agresividad al melanoma. Los resultados de la investigación abren la puerta al uso de terapias antifúngicas complementarias a los tratamientos convencionales para hacer frente al cáncer de piel más agresivo.

Desde la EHU han recordado que el cáncer es una de las mayores causas de muerte en el mundo y solo en 2020 se cobró alrededor de diez millones de vidas. Se estima que entre el 13 y el 18% de esos casos fueron provocados por infecciones microbianas.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado hasta el momento como cancerígenos 13 microorganismos -virus, bacterias y parásitos, entre otros-, pero estudios recientes demuestran la existencia de otros tipos de microorganismos relacionados con el cáncer, de los cuales algunos son hongos.

Uno de ellos es el hongo Candida albicans. "Este hongo forma parte de la microbiota humana. Se encuentra en la boca, la piel, el aparato digestivo y en la vagina. Aunque normalmente no provoca enfermedades, en ocasiones puede generar graves problemas", explica Leire Aparicio Fernández, profesora e investigadora de la EHU, quien apunta que algunos estudios de las últimas décadas sugieren la posibilidad de que este hongo desencadene el cáncer y contribuya a su proliferación.

Un estudio realizado por el grupo MicrobiomicsEHU ha demostrado por primera vez los mecanismos mediante los que el hongo Candida Albicans añade más agresividad al melanoma. "Este hongo activa en las células del melanoma varias rutas de señalización, lo que provoca un entorno favorable a la angiogénesis y la reprogramación metabólica; es decir, un entorno con condiciones propicias para que las células malignas obtengan más oxígeno y energía, y puedan así propagarse con mayor facilidad a la sangre y a otros órganos", añade Aparicio.

En primer lugar, se han estudiado algunas características relacionadas con el cáncer de piel para ver si este hongo "incide de alguna manera en la migración de las células del melanoma, su reproducción y su fijación".

La investigadora señala que "al ver que el hongo facilita la propagación de estas células a otros órganos" se han estudiado en profundidad los mecanismos por los que ocurre dicho proceso. Según los resultados, "el hongo es responsable de que las células cancerígenas tengan mayor capacidad migratoria y de producción de metástasis, aunque no se han detectado que modifique su reproducción".

El estudio ha puesto de manifiesto la importancia de este hongo en el melanoma, lo que "abre una nueva puerta a terapias alternativas, ya que las terapias contra el cáncer suelen atacar directamente a las células malignas, pero, si sabemos que los hongos influyen, puede que el uso de terapias antifúngicas ayude a la lucha contra el cáncer".

Actualmente, el equipo de investigación MicrobiomicsEHU de la Universidad del País Vasco investiga si "este hongo influye del mismo modo en las células cancerígenas del colon y del recto, ya que todos los tipos de cáncer son diferentes".