Investigan la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en el río Deba, en Eskoriatza (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza está investigando la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en el río Deba, en la localidad guipuzcoana de Eskoriatza. Los equipos de rescate que se han desplazado hasta el lugar han sacado el cadáver pasadas las nueve de la mañana de este lunes y se desconocen las causas del fallecimiento.

Según han informado desde el Departamento de Seguridad, sobre las 9.15 horas de este lunes han recibido un aviso de una persona que caminaba por la zona cercana al río Deba, en el barrio Aingeru de Eskoriatza, y ha visto el cuerpo flotando.

Hasta el lugar se han desplazado recursos de emergencia, entre ellos Ertzaintza, bomberos y sanitarios, que han sacado el cuerpo sin vida del río y han certificado que pertenecía a un hombre.