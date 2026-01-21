Investigan el hallazgo en San Marko, en Errenteria (Gipuzkoa), de unos restos de animales

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Errenteria, junto con la Ertzaintza, ha puesto en marcha una investigación tras la denuncia de una vecina del hallazgo en la zona de San Marko del municipio guipuzcoano de restos de animales.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, en una de las localizaciones aportadas por la vecina denunciante se han podido identificar restos pertenecientes a un animal -un perro-, junto a varias bolsas que han resultado estar llenas de basura.

En estos momentos, el Ayuntamiento continúa las labores para esclarecer la causa de la muerte del animal y la eventual localización de su dueño, aunque en un primer examen, no ha podido identificarse.

En una segunda localización, la investigación, tras un primer análisis, ha podido determinar que dentro de unas bolsas se encontraban restos de ganado ovino, además de otro tipo de residuos.

Este segundo hallazgo ha sido realizado en un terreno particular y el Consistorio de Errenteria está contactando con su propietario para llevar a cabo las labores de limpieza y así poder determinar el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades. Además de seguir con las diligencias, la Policía Municipal y la Ertzaintza continuarán con las investigaciones, que permanecen abiertas.