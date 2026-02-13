El IPC alcanza en enero en Euskadi el 2,3%, tras caer cinco décimas respecto a diciembre

Archivo - Detalle de una pescadería - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó en enero en Euskadi el 2,3% en tasa interanual, tras caer cinco décimas respecto al mes de diciembre, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.

En el conjunto del Estado, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

