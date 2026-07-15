El IPC sube en Euskadi un 0,8% en junio y la tasa anual se sitúa en el 3,2%

Archivo - Comida preparada para servir. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo ha registrado en Euskadi un incremento del 0,8% el pasado mes de junio en relación al mes anterior y del 3,2% en comparación con junio de 2025. En el primer semestre, los precios han crecido un 2,6%.

Según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la variación mensual la vivienda es el sector más inflacionista con un incremento del 4,4%, seguida de las actividades recreativas, deporte y cultura, con un 2,3%. En el último año, sin embargo, los mayores incrementos de precios se dan en restaurantes y alojamiento, con un 5,3%, y el transporte, con un 5%.

(Habrá ampliación)