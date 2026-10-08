Irun acoge la primera exposición que pone en diálogo la obra de Eduardo Chillida y Remigi Mendiburu

Exposición de obras de Chillida y Mendiburu. - ALEX ABRIL

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala Menchu Gal de la localidad guipuzcoana de Irun acoge la primera exposición que pone en diálogo la obra de los artistas vascos Eduardo Chillida (1924-2002) y Remigio Mendiburu (1931-1990) a través de 24 obras, 12 de cada creador.

La alcaldesa irundarra, Cristina Laborda; la delegada de Cultura, Nuria Alzaga; el director de Chillida Leku, Mikel Chillida; los comisarios de la exposición, Estela Solana y Juan Pablo Huércanos; y familiares de Remigio Mendiburu han presentado esta muestra, titulada 'Chillida Mendiburu. Espejo del tiempo' y que puede visitarse hasta el 10 de enero.

Laborda ha señalado que "es un placer que Irun pueda acoger una exposición de estas características y reunir en la Menchu Gal la obra de dos figuras tan importantes de la escultura vasca como Chillida y Mendiburu".

"Tener en nuestra ciudad una muestra que permite acercarse a su obra y al vínculo que existió entre ambos es una oportunidad cultural de primer nivel", ha señalado. Además, ha destacado que "desde Irun hacemos una gran apuesta por la cultura y por ofrecer propuestas que estén a la altura de una ciudad con vocación cultural".

"Exposiciones como esta contribuyen a que la Menchu Gal tenga una identidad propia y, al mismo tiempo, permiten que nuestra ciudad forme parte de los circuitos culturales y acerquen hasta aquí obras y proyectos de gran interés", ha defendido.

La exposición reúne obras procedentes de Chillida Leku, así como de numerosas colecciones particulares y con un préstamo de la colección de Laboral Kutxa, concretamente la obra 'Puño Mazo'.

A través de todas ellas propone "una mirada a las distintas formas en las que abordaron la materia, el espacio, el proceso creativo y la relación entre arte, naturaleza y territorio".

La exposición está comisariada por Estela Solana y Juan Pablo Huércanos y cuenta con una museografía realizada por Xabier Salaberria y un catálogo diseñado específicamente para la ocasión por Maite Zabaleta. El catálogo estará a la venta por 12 euros.

Como complemento a la exposición, se han organizado talleres familiares de la mano de Taller de Arquitectura Maushaus. Las sesiones, gratuitas y con inscripción previa, se celebrarán los viernes 16 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre. Cada actividad comenzará con una visita a la exposición y continuará con un taller en el euskaltegi municipal.