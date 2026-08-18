Irun encenderá el alumbrado navideño el próximo 28 de noviembre y ampliará su campaña de Navidad

Archivo - Luces de Navidad en Irun. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Irun encenderá el alumbrado navideño el próximo 28 de noviembre y ampliará su campaña navideña, según ha anunciado su alcaldesa, Cristina Laborda, que no ha dado más detalles al respecto.

En rueda de prensa la regidora ha informado de que el sábado 28 de noviembre tendrá lugar el tradicional acto de encendido del alumbrado navideño, que "marcará el inicio de una programación que volverá a extenderse hasta el 6 de enero".

"Al igual que el año pasado, la edición de este año arrancará unos días antes en Irun con un espectáculo especial que da la bienvenida a la Navidad en la ciudad, siendo el pistoletazo de salida de un amplio programa de cerca de 150 citas", ha afirmado.

La alcaldesa ha destacado que "la Navidad se ha convertido en uno de los momentos del año en los que más vida hay en las calles de Irun". "El encendido reúne cada año a muchísimas personas y abre varias semanas de actividad cultural, familiar y comercial en toda la ciudad", ha destacado, para añadir que su deseo es que "ese ambiente empiece ya el último fin de semana de noviembre y tenga un recorrido amplio durante toda la campaña".

Para la alcaldesa, "eso significa también más oportunidades para nuestro comercio y nuestra hostelería", ha puesto en valor". "Cuantos más días tengamos una ciudad atractiva, con actividad y con gente en las calles, más posibilidades damos también a nuestros establecimientos para mostrar su oferta y beneficiarse de uno de los periodos más importantes del año", ha concluido.