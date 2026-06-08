Irun (Gipuzkoa) celebrará la XVI edición del Festival Romano Dies Oiassonis del 15 al 19 de julio

Presentación del cartel del festival romano Dies Oiassonis - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun ha dado a conocer el cartel que anunciará la XVI edición del Festival Romano Dies Oiassonis, que tendrá lugar en la guipuzcoana entre los días 15 y 19 de julio, con multitud de actividades tanto en el Museo Oiasso como en distintos puntos del municipio, con el objetivo de "seguir acercando el legado romano a la ciudadanía desde una mirada divulgativa y participativa".

La primera teniente de alcaldesa y delegada de Cultura y de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, acompañada por Aizpea Goenaga, directora del Museo Oiasso, y por Ainhoa Gordo, diseñadora local del cartel de este año, han avanzado algunas de las actividades de la nueva edición, que acogerá Irun en poco más de un mes.

"El Dies Oiassonis es mucho más que un festival. Es una oportunidad para seguir dando a conocer Irun, para acercar nuestro patrimonio a nuevas generaciones y para recordar que nuestra historia forma parte de nuestra identidad como ciudad. Después de quince ediciones, se ha consolidado como una cita singular, reconocible y cada vez más atractiva tanto para las y los irundarras como para quienes nos visitan, ha afirmado Alzaga.

El festival romano contará en su XVI edición con cerca de medio centenar de actividades, entre las que están "clásicos ya consolidados" de la programación como la 'Navigium Isidis', el Circo Romano o la Ruta del Pintxo Romano, así como una representación de teatro clásico en el Amaia KZ bajo el título 'Jasón y las Furias'.

A lo largo de esos días se completará un programa cde propuestas para todos los públicos, donde convivirán las actividades de recreación histórica de la época, en espacios como el propio Museo Oiasso y la Plaza Almudena Grandes. La cultura contará este año también con un espacio importante en la propia plaza junto a las termas romanas del museo, desde la conferencia por parte de Emilio del Río, a obras de teatro o la actuación del coro local Nayade Abesbatza.

La gastronomía volverá a ser este año uno de los grandes atractivos del Dies Oiassonis con la participación de una veintena de establecimientos locales en la Ruta del Pintxo romano y el concurso de "isicia omentata".

Además, la Plaza de San Juan volverá a acoger el "Convivium" o la Cena Romana, que se ha consolidado como una de las citas más populares del festival irundarra. También el mercado romano llenará las calles próximas a todo el entorno de Oiasso, desde el miércoles 15 hasta el domingo 19.

Por su parte, volverá el espectáculo del Circo Romano, en la arena de la Plaza de San Juan, y el sábado 18, a las 19.00 horas, partirá nuevamente la procesión romana en honor a la Diosa Isis, que recorrerá las calles de la ciudad frontreriza.

Las entradas para la obra de teatro, los tres espectáculos del Circo Romano y el "Convivium" o Cena Romana, estarán a la venta en la web municipal desde este miércoles, así como en la Oficina de Turismo ubicada en los jardines de Luis Mariano. En caso de mal tiempo, la "Convivium" o Cena Romana se trasladará al frontón de Santiago, bajo una carpa cubierta.