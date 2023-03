Itsasmuseum acoge hasta el 1 de mayo la exposición 'Mar, el rojo cadmio no ha venido', de Lorea Oar-Arteta

BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Itsasmuseum acoge hasta el 1 de mayo la exposición de pintura con el mar como protagonista 'Mar, el rojo cadmio no ha venido', de Lorea

Oar-Arteta, que ha sido presentada este martes por la propia artista y por el director del Museo marítimo de Bilbao, Jon Ruigómez.

Según ha informado Itsasmuseum, la exposición recoge una serie de obras en las que el color azul, la materia y el mar, el agua, océano juegan un papel "determinante", porque Lorea Oar-Arteta procede de una familia de marinos.

"A mí misma me gusta el mar, me gusta sentirlo, mirarlo, escucharlo, olerlo, dentro y fuera, de cerca, de lejos, me gusta lo que generosamente trae a mi mesa. Trato de contar lo que me sugiere y de compartir las sensaciones y emociones que me provoca. No puedo olvidar el malestar que me ocasiona su deterioro, la tragedia que sus aguas arriman a nuestras costas sin cesar", ha relatado.

La muestra está compuesta por una instalación de papeles de distinto tipo pintados y suspendidos del techo. "Si nos ponemos delante del mar, vemos de inmediato que se mueve y suena. Intento representar un pequeño océano con una instalación que invita al espectador a penetrar en él, suavemente, con respeto, delicadeza, atención, a moverse a su ritmo y hacer que suene, que anima a tomar parte", ha indicado.

Por otro lado, también presenta obra colgada de la pared en tela y en papel. "He utilizado básicamente dos colores para hablar del mar. De ahí la alusión del título de la exposición a que el rojo cadmio no ha venido", ha explicado.

La autora trabaja también con la imagen en movimiento y lleva una pieza audiovisual creada en colaboración con Luisa Montes, que pone la vista en la ría y que deja que hablen los sonidos de Bilbao. Así mismo, se expone otra breve pieza audiovisual y algunas fotografías, también de Luisa, que permiten conocer el proceso de trabajo desarrollado en el estudio.

Por último, en las obras 'Pieza papererako Le Larraskito Kluba 2016' y 'Espora 18.11.2022', Lorea organiza sonidos de distintos orígenes, algunos concebidos para la música 'sensu estricto'. Por el contrario, en otros se muestra un especial interés por los sonidos crudos, sin cocinar, sin manipular, simplemente pensados y ordenados. "Sonidos cotidianos a los que, frecuentemente, no se presta atención, pero que están ahí y convivimos con ellos", ha precisado.

El sábado, 25 de marzo, Lorea Oar-Arteta ofrecerá un taller artístico para personas adultas que, a partir de los 14 años, quieran disfrutar y experimentar con los colores, la materia y el arte.

En el marco de esta exposición, el jueves, 9 de marzo, tendrá lugar una inauguración social, que contará con la presencia de la artista y otras sorpresas, una invitación abierta a todas las personas que quieran conocer la exposición y pasar un "rato agradable", han indicado desde el museo.