Iturgaiz acusa a Urkullu de inventarse la "fase 0,5" para Euskadi y denuncia que "todo es un caos"

Advierte a PSE-EE y Podemos Euskadi de que ellos son "corresponsables" de que se puedan convocar las elecciones en julio

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de PP+Cs a la Lehendakaritza, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha inventado la "fase 0,5" para Euskadi, ya que los vascos no estábamos preparados para la Fase 1", y ha denunciado que "todo es un caos".

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha analizado la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid 19 y el pase este lunes de Euskadi a la Fase 1, aunque con limitaciones.

En este sentido, ha lamentado que todo es "un caos y todo está improvisado y es ineficaz", al tiempo que ha acusado al Lehendakari, Iñigo Urkullu, de haberse "contagio de lo mal que lo están haciendo Sánchez e Iglesias en el Gobierno central".

Por ello, ha señalado que el PNV se ha convertido además "en el respirador del Gobierno de Sánchez, que está en la UVI". "La mayoría de hosteleros diciendo que así no abren, los autónomos reclaman que se aclaren las ayudas, los profesores, alumnos y sindicatos dicen que están en contra de que se abran los centros por no haber un plan de seguridad. No se puede utilizar a los chavales como conejillos de indias", ha denunciado.

Iturgaiz, que ha acusado al lehendakari de haberse inventado "la Fase 0,5", ha denunciado que "todo no estaba tan bien y los vascos no estábamos preparados para la Fase 1".

"Estábamos instalados en la apariencia y trasladando la sensación de que estábamos mejor. A Urkullu y al PNV solo le interesan las elecciones mientras que la gente solo quiere sobrevivir y salir vivos de la pandemia", ha añadido.

ELECCIONES

Asimismo, ha recordado que esta semana el PNV apoyó en el Congreso de los Diputados la extensión del estado de alarma con un objetivo, "que se puedan convocar las elecciones vascas".

Por ello, ha advertido de que tanto los socialistas vascos como los integrantes de Podemos son "corresponsables" de que se puedan convocar los comicios autonómicos en julio. "Ellos le han puesto puente de plata para las elecciones mientras que nosotros siempre hemos dicho que la urgencia del PNV no son las de los ciudadanos sino las elecciones", ha expresado.

De este modo, ha considerado que está "clarísimo" que se convocaran elecciones y el PP saldrá a las mismas para "explicar a los ciudadanos ese desastre de gestión". Por último, ha indicado que de cara a la cita electoral se mantendrá la coalición con Ciudadanos ya que el objetivo del acuerdo es "fortalecer un espacio constitucionalista".