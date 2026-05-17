Itxaso dice que EH Bildu "mueve ficha" porque "sabe que la vivienda avanza en Euskadi" y no quiere "quedarse descolgada"

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a la portavoz socialista en el ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, y el secretario de Vivienda del PSE-EE de Gipuzkoa, Juantxo Marrero, en Ciudad Jardín, en San Sebastián. - PSE-EE

SAN SEBASTIÁN, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y secretario de Vivienda del PSE-EE, Denis Itxaso, ha asegurado este domingo que EH Bildu "mueve ficha" y ha lanzado ahora su nuevo plan de vivienda porque es consciente de que la vivienda "se mueve y avanza en Euskadi" y no quiere "quedarse fuera ni descolgada de las soluciones a un problema que la sociedad vasca percibe ya como el principal".

Itxaso ha realizado estas declaraciones acompañado por la portavoz socialista en el ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, y por el secretario de Vivienda del PSE-EE de Gipuzkoa, Juantxo Marrero, durante una comparecencia en el barrio donostiarra de Ciudad Jardín donde, en el plazo aproximado de un mes, comenzarán las obras de 98 viviendas protegidas y tasadas en alquiler promovidas por el Gobierno Vasco.

Durante su intervención, Itxaso ha señalado, en referencia al plan de la coalición soberanista para edificar hasta 30.000 pisos protegidos en una década, que "lo primero que EH Bildu debe reconocer es que ha perdido mucho tiempo". "Tiempo en el que la construcción de vivienda era considerada poco menos que un problema y no una solución. Tiempo en el que la colaboración público-privada era un sacrilegio y flexibilizar procedimientos urbanísticos se calificaba como una contrarreforma", ha añadido.

Tras señalar que el propio programa electoral con el que el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, se presentó a las elecciones autonómicas hace apenas dos años "decía textualmente que construir viviendas debía ser la última de las soluciones", ha dicho que, "ahora, parecen haber descubierto que las políticas que estamos aplicando son precisamente la hoja de ruta que Euskadi necesita y quieren intensificarlas". "Si es así, bienvenidos a la tarea", ha afirmado.

El consejero ha reclamado, no obstante, "humildad, rigor y memoria" a la coalición soberanista. "Conviene trabajar con datos reales. En la última década Euskadi ha promovido más de 15.000 viviendas protegidas, no 3.000 como algunos dirigentes de EH Bildu han llegado a afirmar esta misma semana. Y también conviene respetar a quienes llevan años trabajando seriamente por la vivienda, incluso en etapas en las que determinadas formas de oposición rebasaron ampliamente las líneas de lo políticamente aceptable".

Itxaso ha advertido además de que "un cambio de rumbo del calibre que ahora plantea EH Bildu solo será creíble si empieza por reconocer que sus posiciones anteriores eran equivocadas". "De lo contrario -ha añadido- estaremos ante un movimiento puramente táctico al servicio de una estrategia electoral. Legítimo sí, pero insuficiente para generar confianza cuando se pretende hablar de políticas a diez años vista".

En ese sentido, ha recordado que "los programas electorales de EH Bildu durante décadas apenas mostraron interés por la construcción de vivienda ni por los desarrollos urbanísticos".

En esa línea, ha afirmado que "si hoy seguimos teniendo problemas de oferta pese al enorme esfuerzo de las instituciones vascas, Euskadi promueve una de cada tres viviendas protegidas en alquiler de todo el Estado, es también porque durante muchos años para EH Bildu la promoción de vivienda nunca fue una prioridad". Y eso, ha advertido, "se tradujo en expedientes paralizados, recursos interminables en los tribunales y activismo militante contra numerosos desarrollos urbanísticos".

El consejero ha emplazado además a EH Bildu a demostrar con hechos el "nuevo rumbo" que proclama. "Un plan para construir 30.000 viviendas en diez años requiere suelo y agilidad urbanística. La credibilidad de esa propuesta dependerá de si apoyan operaciones estratégicas como la de Auditz Akular en Donostia. No hace ni cuatro meses nos colocaban pintadas por defender ese desarrollo", ha remarcado.

Asimismo, Itxaso ha subrayado que buena parte de los objetivos ahora anunciados por EH Bildu ya estaban recogidos en el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi impulsado por el Departamento hace cinco años y suscrito por más de un centenar de agentes públicos y privados. Ese acuerdo fija como objetivo alcanzar las 50.000 viviendas protegidas en alquiler para 2036, ha recordado, para apuntar que en la actualidad Alokabide gestiona ya cerca de 18.000.

Por tanto, ha indicado, la propuesta de EH Bildu "no se aleja sustancialmente de la senda que las instituciones vascas acordaron en 2021 junto al sector de la construcción, las entidades financieras, la universidad, los centros tecnológicos, el tercer sector y los colegios profesionales".

En relación con la financiación de las futuras promociones, Itxaso ha defendido el papel "esencial" del fondo social que ultima el Gobierno Vasco para impulsar un salto de escala en la producción de vivienda protegida. "Ese instrumento nos permitirá apalancar cerca de 2.000 millones de euros con los que aspiramos a financiar las primeras 10.000 viviendas. Nuestros cálculos se basan en costes medios próximos a los 200.000 euros por vivienda. EH Bildu reduce prácticamente esos costes a la mitad y sería importante conocer cómo piensan alcanzar esos ratios", ha señalado.

El consejero ha considerado que "puede que este sea un gran paso para EH Bildu, pero desde luego es solo un pequeño paso para la humanidad" y ha asegurado que el Gobierno Vasco va a seguir tomando medidas para "dar seguridad al mercado del alquiler, incrementar el parque de vivienda protegida para todos los tramos de renta -especialmente para las clases medias y trabajadoras-, combatir el fraude en la compraventa de VPOs o resolver situaciones complejas como la de las 510 viviendas de Benta Berri".

"Aguardaremos ahora cuál es la actitud de EH Bildu ante los nuevos programas que vamos a poner en marcha y también la de los ayuntamientos que gobiernan en cuestiones decisivas como la cesión de parcelas, la autorización de levantes o la transformación de locales en viviendas", ha concluido.