Itxaso Quartet, Frame y Saul Andreu Quartet en el Jazzber de Bermeo, del 1 al 3 de julio

Cartel de Jazzber - AYUNTAMIENTO DE BERMEO

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bermeoko Kafe Antzokia acogerá, del 1 al 3 de julio, una nueva edición del Jazzber organizado en el municipio costero, con los conciertos gratuitos de Itxaso Quartet, Frame y Saul Andreu Quartet.

Según ha informado el consistorio de la localidad vizcaína, la cita ofrecerá propuestas internacionales y locales, en una edición que "refuerza la apuesta institucional por la música en vivo y la creación jazzística actual".

Los conciertos del ciclo, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Bermeo y Jizz Jazz Kultur Taldea, se iniciarán a las 20.30 horas. El 1 de julio, actuará Itxaso Quartet, que presentará 'Gaztelugatxe', segundo trabajo en solitario de la artista vizcaína Itxaso, editado por Moskito Rekords.

El álbum propone "un recorrido íntimo" a través de ocho versiones de gran carga emocional, reinterpretando composiciones de referentes como Abbey Lincoln, Marilyn Bergman, Alan Bergman y Johnny Mandel, además de autores como Mikel Laboa, Juan Carlos Pérez o Natxo de Felipe. "El proyecto mantiene la esencia original de las obras, incorporando una mirada fresca y contemporánea", según los organizadores.

El segundo concierto estará protagonizado por Frame, cuarteto de jazz formado en 2025 en Bolonia tras el encuentro de sus integrantes en el Conservatorio de la ciudad italiana.

El grupo "explora paisajes sonoros donde la improvisación y la interacción musical ocupan un papel central". Su propuesta combina la tradición del jazz con influencias contemporáneas, integrando soul-jazz, free, groove y hard bop "en un lenguaje propio, caracterizado por su riqueza rítmica y complejidad armónica".

Cerrará el festival Saul Andreu Quartet, formación integrada por cuatro músicos que desarrollan "un proyecto basado en composiciones originales y una fuerte conexión artística entre sus miembros".

Su música fusiona el jazz con estilos como el funk, el soul, la música latina y los ritmos afrocubanos, "generando una propuesta enérgica y expresiva capaz de conectar de forma directa con el público".