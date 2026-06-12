Itxaso valora que EH Bildu pase de tildar de "contrarreforma" la Ley de Medidas Urgentes a "encabezar la procesión"

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, realiza declaraciones en la entrada del Parlamento Vasco - IREKIA

BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha valorado el anuncio realizado este pasado jueves por el Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, de que aplicará la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada en diciembre por el Parlamento Vasco. Tras asegurar que su Departamento ha trasladado a este Consistorio su voluntad de colaborar en el desarrollo de vivienda protegida, ha mostrado su satisfacción por que la formación soberanista pase de tildar de "contrarreforma" la norma a "encabezar la procesión".

Itxaso ha destacado que este paso "confirma que la política de vivienda en Euskadi está avanzando por un cauce amplio, compartido y cada vez más eficaz", para precisar que las herramientas impulsadas por el Gobierno Vasco están siendo progresivamente asumidas por municipios de distintos signos políticos.

"Las zonas tensionadas se están aplicando por ayuntamientos de todos los colores. Las nuevas herramientas urbanísticas y las fórmulas de financiación público-privada están siendo abrazadas desde muy distintas realidades municipales. Eso demuestra que estamos ante una política útil, que responde a un problema real", ha añadido.

El consejero ha remarcado que uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Medidas Urgentes era precisamente dotar de mayor flexibilidad y autonomía a los consistorios y a los desarrollos urbanísticos, permitiendo adaptar parámetros como la edificabilidad o los porcentajes de vivienda protegida para desbloquear ámbitos que llevaban décadas paralizados.

GAMONGOA: DE SUELO BLOQUEADO A DESARROLLO VIABLE

En este sentido, Denis Itxaso ha puesto como ejemplo el ámbito de Gamongoa, en Errenteria, donde la aplicación de la nueva norma permitirá transformar una situación de bloqueo en una oportunidad real de desarrollo.

Tal como ha explicado, el planeamiento vigente contemplaba un total de 690 viviendas, cuya ejecución no había sido posible hasta ahora y, sin embargo, con las nuevas herramientas "la edificabilidad se incrementa en un 10%, permitiendo alcanzar 755 viviendas"; se ajusta el porcentaje de vivienda protegida, situándolo por debajo del 70%, y se logra la viabilidad económica de la operación, "condición imprescindible para su desarrollo".

Según ha resaltado Itxaso, esto es a lo que se referían cuando decían "que el 75% de cero es cero: no sirve de nada fijar porcentajes elevados si el suelo no se desarrolla". "Hoy pasamos de un ámbito completamente paralizado a un proyecto que va a ver la luz", ha destacado.

El consejero ha subrayado, además, que esta operación "no supone una merma en el volumen total de vivienda protegida, sino que facilita su materialización efectiva".

COMPROMISO DEL GOBIERNO VASCO

Tras el anuncio realizado este jueves, ha dicho que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha trasladado al Ayuntamiento de Errenteria su voluntad de colaborar en el desarrollo de la vivienda protegida de iniciativa pública en este ámbito.

Denis Itxaso ha manifestado que esta actuación será, además, una de las primeras en alimentar la reserva estratégica de suelo del Gobierno Vasco, en permitir la activación del Fondo Social de Vivienda, y en aplicar la figura del Proyecto de Actuación Prioritaria, que reduce plazos y agiliza la tramitación.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

Finalmente, Itxaso ha asegurado que este tipo de iniciativas evidencian que Euskadi está entrando en una nueva etapa en materia de vivienda. "Dijimos que el problema de la vivienda tenía solución. Y hoy estamos más cerca de demostrarlo. Lo estamos haciendo con herramientas nuevas, con colaboración institucional y con una visión realista que convierte suelo bloqueado en viviendas posibles", ha apuntado.

A preguntas de los periodistas, el titular de Vivienda ha valorado que EH Bildu haya pasado "de tildar esta norma de contrarreforma a encabezar la procesión". Por último, ha mostrado su confianza en que más municipios sigan este camino, consolidando así una política de vivienda "eficaz, pragmática y orientada a resultados".