Iurreta concederá ayudas mensuales al alquiler para jóvenes de hasta el 50%, con un máximo de 250 euros

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Iurreta (Bizkaia) concederá hasta 250 euros al mes en concepto de ayudas destinadas al alquiler de vivienda libre para jóvenes del municipio, una convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 que cuenta con una dotación presupuestaria total de 9.000 euros.

Las subvenciones permitirán cubrir hasta el 50% de la cuota mensual del arrendamiento, con una cuantía máxima de 250 euros al mes por solicitud, y tienen como objetivo facilitar la emancipación juvenil y el acceso a una vivienda habitual en el municipio, ha informado el consistorio.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. Entre los requisitos para optar a ellas figuran tener entre 18 y 35 años, acreditar una antigüedad mínima de dos años de empadronamiento en Iurreta por parte de uno de los miembros de la unidad convivencial y disponer de un contrato de alquiler inferior a 750 euros mensuales.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 16 de noviembre al 15 de diciembre, ambos inclusive. Las instancias podrán tramitarse presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) o por vía telemática.