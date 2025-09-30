BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iván Ferreiro actuará el 8 de mayo de 2026 en Bilbao en su gira "Hoy x Ayer", una celebración de sus 35 años de trayectoria musical en la que repasará las canciones más emblemáticas de su carrera, desde Los Piratas hasta la actualidad, y que pasará también por A Coruña, Barcelona, Gijón, Murcia, Sevilla, Valencia, Salamanca, Zaragoza y Madrid.

Las entradas saldrán a la venta este próximo jueves, 2 de octubre, a las 12.00 horas, y estarán disponibles en la web del artista gallego, según ha informado la promotora de la gira.

El 1 de abril se cumplían veinte años de "Canciones para el tiempo y la distancia", su primer disco en solitario. Ese aniversario ha llevado al artista gallego a hacer balance de toda una vida dedicada a la música: doce discos de estudio, cientos de conciertos y muchas canciones que han marcado a varias generaciones.

"Ya son treinta y cinco años de canciones y conciertos, de viajes, hoteles y carreteras. No miro hacia atrás con demasiada nostalgia, pero no puedo evitar sentir el vértigo del tiempo ni puedo evitar su peso. Ante mí se presentan caras, sonrisas, ciudades, estudios y escenarios, y sobre todo, canciones. Treinta y cinco años de canciones", explica Iván Ferreiro.

La gira contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y propondrá un directo distinto: más cercano, más centrado en la voz y en las canciones. Sobre el escenario, únicamente con un micrófono en la mano, el artista ofrecerá un espectáculo que pone en primer plano la esencia de su repertorio.