Iván Ferreiro arrancará el viernes en Bilbao su gira "Hoy x Ayer" para celebrar 35 años de carrera

Iván Ferreiro en un concierto en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Iván Ferreiro dará el pistoletazo de salida a su nueva gira "Hoy x Ayer" este próximo viernes, día 8, en Bilbao, marcando el inicio de un tour "muy especial" con el que celebra sus 35 años de trayectoria musical, según han informado los organizadores del concierto.

Este nuevo directo propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de su carrera, desde su etapa en Los Piratas hasta sus trabajos en solitario, en un formato "más íntimo" que pone el foco en la voz y en las canciones.

El concierto de Bilbao Arena Miribilla, con entradas aún disponibles entre 39,60 y 57,20 euros (más gastos) abrirá sus puertas a las 19.30 horas del viernes y el artista gallego saldrá al escenario a las 21.00 horas.

A la cita bilbaína le seguirá al día siguiente otro concierto en A Coruña, y el próximo día 14 en Barcelona, para un total de 23 ciudades españolas y dos conciertos en México el 3 y 5 de septiembre.