La izada de la bandera de San Sebastián da inicio a una Tamborrada que cumple 100 años

Izada de la bandera de San Sebastián en la plaza de la Constitución - UNANUE-EUROPA PRESS
SAN SEBASTIÁN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio, a medianoche de este lunes, a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde.
La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado a última hora de este lunes en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.
El tenor donostiarra Xabier Anduaga, Tambor de Oro de este año, y el Orfeón Donostiarra, han entonado la 'Marcha de San Sebastián', de Raimundo Sarriegi, en la izada de la bandera de la ciudad, ante una abarrotada plaza de la Constitución.
El alcalde de la capital guipuzcoana, Jon Insausti, se ha estrenado en este evento centenario por primera vez desde que tomó posesión del cargo, y ha izado la bandera de San Sebastián en la balconada del edificio municipal de la plaza.
Insausti, que previamente se había confesado "muy emocionado" y "orgulloso" de protagonizar la izada de la bandera de la capital guipuzcoana, ha hecho ondear la enseña de forma entusiasta mientras Anduaga interpretaba la tradicional melodía, que ha arrancado lágrimas en José Ramón Mendizabal, al mando de la tamborrada Gaztelubide.
A la cita han asistido también concejales del resto de grupos municipales y jugadores de la Real Sociedad, a los que Insausti invitó este pasado domingo después de que el equipo txuri-urdin venciera al Fútbol Club Barcelona en el estadio de Anoeta.
Gaztelubide, tamborrada encargada de tocar en la izada desde 1935, ha hecho sonar sus tambores y barriles junto a los representantes de más de cien tamborradas de la capital guipuzcoana y los dantzaris de Kresala Dantza Taldea, en una noche de temperaturas bajas y con lluvia intermitente, que no han impedido disfrutar del espectáculo.
La sociedad Kondarra de Gros, que cumple 75 años, ha sido la encargada de izar la Ikurriña en la balconada municipal. Decenas de personas que han preferido no entrar en la plaza de la Constitución para evitar el gentío, han seguido también la izada de la bandera desde la pantalla gigante colocada en la plaza Karmingaintxo del muelle donostiarra.
San Sebastián se sumerge, a partir de ahora, en una fiesta ininterrumpida de 24 horas que concluirá, a medianoche de este martes, con la arriada de la bandera de la ciudad.
TAMBORRADAS
Este año, 167 tamborradas, el 98,8% de las cuales son mixtas, con un total de 22.736 integrantes, de ellos 12.096 hombres, lo que representa un 53,2%, y 10.640 mujeres, un 46,79%, desfilarán este Día de San Sebastián por la ciudad.
Además, tras la conversión en mixta de la Tamborrada Club Cantábrico, únicamente participará en la fiesta una tamborrada integrada solo por hombres, Aizepe Danborrada, y una exclusiva de mujeres, Emakumeen Etxea Elkartea.